Apucarana disputa a 3ª edição do Paraná Combate em três modalidades

O município de Apucarana participará em três modalidades nas categorias juvenil (entre 15 a 17 anos) e adulto (acima de 18 anos), a partir dessa quinta-feira (12/10), em Cascavel, da 3ª edição do Paraná Combate, competição realizada pelo Governo Estadual, por meio da Secretaria do Esporte, com o apoio das federações de lutas e da prefeitura local.

Segundo o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, Apucarana terá atletas no kung fu, karatê e taekwondo. “O município contará com a presença de 32 competidores, sendo dois no taekwondo, 13 no kung fu e 17 no karatê. No Paraná Combate do ano passado em Londrina, os apucaranenses conseguiram muitas conquistas e agora nessa temporada esperamos por mais resultados positivos, com os atletas tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca Tom Barros.

Os atletas Leandro Pepinelli e Thiago Fedrigo representam Apucarana na modalidade de taekwondo. O primeiro atleta compete na categoria A 80 quilos +, enquanto Thiago disputará a categoria A até 80 quilos e no poomse – azul escuro/roxa. Em 2022, no Paraná Combate, ele ganhou ouro na categoria A abaixo de 80 quilos e bronze no poomse.

No kung fu estão inscritos os apucaranenses Lenimar Dias, Lucas Almeida, Alexandre Soares Neto, Pedro Oliveira, Abel Cezar Cândido Bento, Gabriel Nogueira, Sanderson Gomes, Pedro Henrique, Kauhane Heidemann, Mylena Silvino, Sirlei Cruz, Jheyne Santos e Isaura Dias. No ano passado, o kung fu do município conquistou oito medalhas, com uma de ouro, cinco de prata e duas de bronze e em 2021, Apucarana foi campeã geral nas categorias masculina e feminina.

Os atletas Hugo Cleiton, Nathan Santos, André Rodrigues, Rian Santos, Thiago Salustiano, Danyel Santos, Lucas Costa, Diego Silva, Matheus Asanuma, Eduardo Andrade, Gabriel Rodrigues, Gabriel Vieira, João Vitor, Julio Galeano, Sady Ivan, Murilo Daniel e Ana Julia de Souza são os representantes de Apucarana no karatê. Na competição do ano passado, Apucarana obteve a quarta colocação na classificação geral do kumite masculino.

A competição de karatê acontecerá no Centro de Iniciação Alice Martelli, o kung fu será desenvolvido no Ginásio de Esportes Francisco Pian e o taekwondo ocorrerá no Tuiuti Esporte Clube.

O Paraná Combate de 2023, que prossegue até domingo (15/10), terá a participação de 2.268 atletas de 87 municípios, com a competição também ocorrendo nas modalidades de boxe, capoeira, jiu-jitsu, judô, kickboxing, muay thai e wrestling.

