Da Redação

Apucarana disponibiliza vacina para crianças de 5 a 11 anos

Nesta segunda-feira (7), Apucarana vacina crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, das 8h30 às 17 horas, no Complexo Esportivo Lagoão. Desde o início do processo, já foram vacinadas 3.235 crianças na Cidade Alta, com idades entre 7 anos e 11 anos.

A criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsável. É preciso levar a carteira de vacinação, documento de identificação da criança, documento de identificação com foto do responsável, além do comprovante de residência, com no máximo 90 dias.

Paralelamente à imunização das crianças, a vacinação em geral contra a Covid-19 segue acontecendo normalmente de domingo a domingo, no Lagoão, das 8h30 às 17 horas. São imunizados com a 1ª dose os apucaranenses com 12 anos ou mais; a 2ª dose é para todos que recebem a Coronavac, AstraZeneca e Pfizer; e a dose de reforço para 18 anos ou mais para quem tomou a 2ª dose há 4 meses; e ainda a dose de reforço da Janssen para quem recebeu a 1ª.