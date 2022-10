Apucarana discute plano de mobilidade intermunicipal

Da Redação

Consulta pública será realizada em 8 de novembro pelo DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu inscrições para participação, no dia 8 de novembro, na consulta pública sobre o novo Plano de Mobilidade Intermunicipal em Apucarana. Interessados devem se inscrever pelo portal do DER/PR, clicando no banner das consultas. A participação é gratuita.

O objetivo é receber contribuições e sugestões da comunidade quanto à elaboração do plano, que irá subsidiar um novo sistema de transporte rodoviário intermunicipal, que garanta o atendimento a todos os municípios paranaenses, com cobrança de tarifas módicas ao usuário e economicamente viável para as operadoras.

Nestas consultas o foco está no deslocamento intermunicipal em regiões metropolitanas, sendo necessária a participação de usuários destas linhas de ônibus, interessados em discutir o futuro da modalidade de transporte no Estado.

Já foram realizadas consultas públicas de Londrina, Maringá, Umuarama e Campo Mourão. As de Cascavel e Toledo estão marcadas para o início de novembro. A última consulta pública será em Curitiba, no dia 22 de novembro.

Caso o interessado não possa comparecer, as sugestões podem ser encaminhadas para o endereço consultamobilidade@der.pr.gov.br.

Serviço:

Consulta Pública do Plano de Mobilidade Intermunicipal.

Data: 8 de novembro, terça-feira

Horário: 9h às 12h

Local: CREA - Rua Guarapuava n.º 580 - Apucarana - PR

