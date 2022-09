Apucarana Direita fará manifestação em prol do presidente Bolsonaro

Da Redação

Apucarana Direita durante divulgação do ato que acontecerá na próxima quarta-feira, no centro da cidade

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão organizando uma manifestação a favor ao candidato a reeleição. Integrantes do grupo Direita Apucarana se reuniram na manhã deste sábado (3), no centro da cidade para divulgar o ato que será realizado no dia 7 de setembro, dia em que é celebrada a Independência do Brasil, às 15 horas, na Praça Rui Barbosa.

BOLSONARO NO PARANÁ

Na última quarta-feira (31/08) o candidato à reeleição Jair Bolsonaro esteve em Curitiba. Durante sua visita a capital paranaense, ele fez ataques ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. “Um ladrão quer voltar à cena do crime”.

Bolsonaro também reforçou sua aliança com o governador Ratinho Júnior (PSD). O candidato à reeleição pelo PL participou de uma motociata na cidade e fez um comício no fim da tarde na Boca Maldita, ao lado de Ratinho Júnior. “Tem um ladrão que quer voltar à cena do crime. Não vai voltar à cena do crime. Espero que da próxima vez que for para a cadeia, não venha para Curitiba”, discursou o presidente. As informações são do site Bem Paraná.

fonte: Tnonline Presidente Bolsonaro esteve em Curitiba recentemente

Bolsonaro chegou por volta das 16h30 à Boca Maldita e atacou a esquerda, que chamou de “comunista”, em seu discurso. “No comunismo não tem liberdade, as pessoas não têm propriedades. A esquerda quer a liberação das drogas. Jamais seremos a favor da legalização do aborto. Jamais seremos a favor da ideologia de gênero”.

O presidente disse que o país está em situação econômica “invejável” e destacou a parceria com Ratinho Júnior no Paraná. “O Ratinho Júnior cada vez mais se aproxima de nós. É um parceiro confiável”, afirmou. “Não temos notícia de um país com deflação como o Brasil”.

Ratinho Júnior disse que o Paraná deve ter “gratidão” com Bolsonaro. “O governo federal foi o que mais investiu no Paraná nos últimos 30 anos. O seu governo tirou do papel a ponte Brasil-Paraguai, a Estrada Boiadeira e outras obras que estavam paradas”, disse. “A maior votação do senhor será no Paraná”.

