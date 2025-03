Apucarana digitaliza arquivo da Secretaria de Obras

continua após publicidade

O acervo de projetos da Prefeitura de Apucarana está sendo digitalizado pela Secretaria de Obras. O trabalho, que teve início em janeiro e é executado por servidores da própria secretaria, não tem data para ser concluído. Segundo relata o secretário engenheiro civil Mateus Franciscon Fernandes, o Departamento Municipal de Engenharia conta com mais de um milhão de projetos, muitos com valor histórico, que datam dos primeiros anos de emancipação do município. “Um trabalho bastante grande, mas que tinha que ser iniciado em algum momento e que vamos viabilizar em etapas. O arquivo em papel já teve o seu tempo, mas hoje é uma modalidade arcaica diante do avanço da tecnologia que possibilita, como por exemplo, a digitalização”, comenta Fernandes.

Ele explica que a organização e modernização da secretaria integram o plano de governo do prefeito Rodolfo Mota. “Estamos utilizando duas impressoras especiais para este trabalho. Um desafio que nos traz grande satisfação, pois como resultado teremos mais eficiência no dia a dia da secretaria e, consequentemente, no atendimento do contribuinte”, argumenta o secretário.

O prefeito Rodolfo Mota frisa que a partir da digitalização do acervo, a prefeitura vai ganhar em agilidade. “Vamos ter em mãos, a partir de poucos cliques no computador, o projeto de uma rua (galerias pluviais, pavimentação asfáltica), de uma praça ou de um prédio público, por exemplo, facilitando tomadas de decisões em casos em que necessitemos promover reparos”, exemplifica Mota, destacando que todos os projetos de obras aprovados pelo município a partir de janeiro deste ano já estão sendo arquivados na modalidade digital.

