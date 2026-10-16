Apucarana deve ter votação mais rápida e menos filas no 2º turno

Com apenas a Presidência em disputa, eleitor passará menos tempo na cabine; condições do tempo também podem favorecer a participação











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Os eleitores de Apucarana, Cambira e Novo Itacolomi devem encontrar filas menores no segundo turno, marcado para o dia 25. Com apenas um cargo em disputa, o de presidente da República, o Fórum Eleitoral da Comarca projeta uma votação mais rápida.

-LEIA MAIS: Veja os locais de votação nos municípios da Comarca de Apucarana

Nesta sexta-feira (16), a Justiça Eleitoral da Comarca de Apucarana realizou a auditoria pública das urnas eletrônicas. Nos três municípios, 103.822 eleitores estão aptos a votar. Segundo a chefe do cartório eleitoral de Apucarana, Andrea Silva Milanin, a redução do tempo necessário para registrar o voto deve acelerar o atendimento nas seções.

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“A previsão do segundo turno é que as filas sejam menores do que no primeiro turno por conta de ser um voto só, o tempo na cabina de votação vai ser bem menor”, afirmou.

Andrea também destacou que as condições do tempo podem influenciar o movimento, principalmente nas primeiras horas da votação. “Os eleitores mais idosos gostam de votar logo de manhã, então se tiver um tempo bom acho que vai ajudar nesse sentido”, disse. No entanto, a previsão, no momento, é de chuva intensa no dia 25.

A expectativa do cartório é de redução das abstenções. Além da agilidade, Andrea citou as campanhas de incentivo à participação e a manutenção do transporte gratuito.

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“A gente acredita que, sim, o TSE tem feito várias campanhas para que o eleitor vá votar. Tem o transporte gratuito de eleitores, o decreto da prefeitura permanece para o segundo turno, e eu acredito que com o tempo ajudando, o eleitor tende a comparecer”, avaliou.





Auditoria ocorreu nesta sexta-feira - Foto: Gabrelly Campos Auditoria ocorreu nesta sexta-feira - Foto: Gabrelly Campos





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Os trabalhos de preparação das urnas começaram na quarta-feira (14), com a geração de mídias, seguida pela carga e lacração. Nesta sexta-feira (16), foi realizada a auditoria das urnas.

O juiz eleitoral Laercio Franco Junior explicou que a fiscalização incluiu simulação de votação e impressão da zerésima, documento que permite verificar se há votos registrados antes do início da votação.

“Essa foi a cerimônia de auditoria, onde a gente pôde verificar a regularidade do sistema que está inserido na urna, com simulação de votação, com impressão de zerésima, com o preenchimento do título de eleitor para votar de forma simulada, e tudo demonstrando a regularidade dos procedimentos adotados para o segundo turno”, afirmou.

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Andrea explicou que os dados dos eleitores utilizados no primeiro turno permanecem nos equipamentos. “No segundo turno, só é adicionada a mídia de resultados do segundo turno. A outra mídia do primeiro, que já contém os eleitores, permanece na urna”, detalhou.

Como justificar

Quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia da eleição poderá justificar a ausência pelo aplicativo e-Título, que utiliza a localização do aparelho para identificar onde o eleitor está.

Também será possível apresentar a justificativa presencialmente. Conforme Andrea, o eleitor “pode se dirigir a qualquer seção eleitoral e fazer a justificativa”.