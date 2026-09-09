Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
CLIMA

Apucarana deve ter chuva e temperaturas até 25°C nesta quarta (09)

Simepar aponta 94% de chance de chuva para a Cidade Alta, com mínima de 16°C e máxima de 25°C

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana deve ter chuva e temperaturas até 25°C nesta quarta (09)
Autor O município terá 94% de probabilidade de ocorrência de chuva - Foto: Adriany Freitas/TNonline

A quarta-feira (9) será marcada pelo retorno da chuva e pela elevação das temperaturas em Apucarana. Conforme a previsão do Simepar, o município terá 94% de probabilidade de ocorrência de chuva, com precipitação acumulada de 6,7 milímetros ao longo do dia.

As temperaturas devem variar entre 16°C e 25°C. A umidade relativa do ar fica elevada, entre 68% e 98%. Os ventos sopram de nordeste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem chegar a 43 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A mudança nas condições do tempo ocorre devido à atuação de um escoamento de noroeste, que transporta calor e umidade em direção ao Sul do Brasil. Segundo o Simepar, desde a madrugada de quarta-feira, a chuva deve se espalhar por todas as regiões do Paraná, com possibilidade de temporais isolados a partir da tarde.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

Além da chuva, as temperaturas seguem em elevação em todas as regiões paranaenses, deixando o ambiente mais quente e úmido ao longo do dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Previsão no Paraná

A instabilidade deve atingir diferentes áreas do Estado já nas primeiras horas da quarta-feira. Com a combinação de calor e umidade, há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e, de forma localizada, condições para temporais.

Em Apucarana, a previsão indica um dia de tempo instável, com chuva, temperaturas mais elevadas em relação aos últimos dias e ventos que podem apresentar rajadas de até 43 km/h.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana chuva clima Apucarana meteorologia previsão do tempo Tempo tempo apucarana Tempo em Apucarana
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV