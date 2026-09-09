Apucarana deve ter chuva e temperaturas até 25°C nesta quarta (09)

Simepar aponta 94% de chance de chuva para a Cidade Alta, com mínima de 16°C e máxima de 25°C

A quarta-feira (9) será marcada pelo retorno da chuva e pela elevação das temperaturas em Apucarana. Conforme a previsão do Simepar, o município terá 94% de probabilidade de ocorrência de chuva, com precipitação acumulada de 6,7 milímetros ao longo do dia.

As temperaturas devem variar entre 16°C e 25°C. A umidade relativa do ar fica elevada, entre 68% e 98%. Os ventos sopram de nordeste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem chegar a 43 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A mudança nas condições do tempo ocorre devido à atuação de um escoamento de noroeste, que transporta calor e umidade em direção ao Sul do Brasil. Segundo o Simepar, desde a madrugada de quarta-feira, a chuva deve se espalhar por todas as regiões do Paraná, com possibilidade de temporais isolados a partir da tarde.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

Além da chuva, as temperaturas seguem em elevação em todas as regiões paranaenses, deixando o ambiente mais quente e úmido ao longo do dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Previsão no Paraná

A instabilidade deve atingir diferentes áreas do Estado já nas primeiras horas da quarta-feira. Com a combinação de calor e umidade, há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e, de forma localizada, condições para temporais.

Em Apucarana, a previsão indica um dia de tempo instável, com chuva, temperaturas mais elevadas em relação aos últimos dias e ventos que podem apresentar rajadas de até 43 km/h.