Da Redação

Apucarana deve registrar máxima de 34º C nesta sexta-feira

Apucarana amanheceu ensolarada nesta sexta-feira (20) e registrou temperatura mínima de 17º C. A máxima deve chegar aos 34º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há possibilidade de ocorrência de chuva na cidade e região.

Nesta sexta-feira, os ventos seguem predominando mais do quadrante norte na região do Paraná. Em relação à intensidade destes ventos, podem variar em média de fracos a moderados. A sexta-feira de modo geral, apresenta indicativo de tempo estável e temperaturas com elevação, enquanto alguma variação de nuvens ocorre mais na faixa litorânea. Baixos índices de umidade relativa do ar também deverão ser observados, especialmente no período a tarde.