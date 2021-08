Da Redação

Apucarana deve registrar máxima de 31º C nesta terça-feira

Apucarana amanheceu ensolarada nesta terça-feira (17) e registrou temperatura mínima de 16º C. A máxima deve chegar aos 31º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há previsão de chuva para a cidade e região.

Nesta terça-feira as condições do tempo passam a ficar mais estáveis em grande parte do Paraná. A nebulosidade segue mais concentrada entre a Serra do Mar e o litoral, no entanto, a chance de chuva é baixa. Destaque para as temperaturas mais altas entre as regiões norte e noroeste, embora a tendência seja de aquecimento na maioria das cidades paranaenses ao longo do dia.