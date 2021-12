Da Redação

Apucarana deve registrar máxima de 31º C nesta sexta-feira

O tempo segue estável nesta sexta-feira (10) em Apucarana. Por conta disto, as temperaturas devem subir bastante na Cidade Alta. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o município deve alcançar a máxima de 31º C. A mínima registrada foi de 14º C.

Ainda segundo o Simepar, o tempo se mantém firme nesta sexta-feira, sendo assim, não há possibilidade de ocorrência de chuva.

Na sexta-feira, alguma variação de nebulosidade ainda é esperada sobre a RMC, porém o aquecimento será mais significativo, devido à presença do sol. Na faixa litorânea, algumas garoas ocasionais ainda poderão ocorrer entre a madrugada e a manhã, porém o sol também deverá parecer ao longo do dia, mesmo que entre nuvens. No interior do Estado, o tempo continuará estável e com temperaturas elevadas. Baixos índices de umidade relativa também deverão ser registrados, principalmente no período da tarde.