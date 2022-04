Da Redação

Apucarana deve registrar máxima de 27ºC neste domingo

O tempo continua abafado na Cidade Alta neste domingo (20). Ao amanhecer, o município registrou mínima de 19ºC. Já a máxima deve chegar aos 27ºC.



A instabilidade predomina em toda a região. As nuvens tomam conta do céu e, por conta disto, não é descartada a possibilidade de ocorrência de chuva em pontos isolados.

Deve chover nos setores mais ao norte, perto de São Paulo. No oeste e sudoeste tempo estável. No leste (RMC e praias) céu encoberto, com chuviscos ocasionais, e temperaturas amenas. Na segunda e terça-feira continua com muita nebulosidade nos Campos Gerais, RMC e litoral, por conta dos ventos que transportam umidade do oceano. Faz um pouco de frio no amanhecer. No interior, sem chuvas e temperaturas elevadas à tarde.