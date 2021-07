Da Redação

Apucarana deve registrar máxima de 27º C neste domingo

Apucarana registrou 13º C, ao amanhecer neste domingo (25), e a máxima deve chegar aos 27º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), tempo claro sem chuvas.

No domingo, a atuação de uma massa de ar mais seco e mais estável sobre o Paraná, segue desfavorecendo a ocorrência de chuvas. Com isso, espera-se o predomínio de sol em todo o Estado, o que contribui para rápida elevação das temperaturas ao longo do dia.

No entanto, o frio ainda se mantém entre o período noturno e o amanhecer. Espera-se também o registro de baixos índices de umidade relativa do ar, especialmente no período da tarde entre os setores mais ao norte, oeste, sudoeste, sul e parte do centro do Estado, com valores próximos ou abaixo dos 30%.