Apucarana deve registrar máxima de 26ºC nesta terça-feira

Da Redação

Os termômetros devem registrar a máxima de 26ºC, nesta terça-feira (10), em Apucarana, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A mínima obtida foi de 15ºC.

Ainda de acordo com o Simepar, áreas de instabilidade devem se formar em várias regiões do Paraná, provocando alguns eventos de chuva já na madrugada. De modo geral, chove nas diversas regiões paranaenses no decorrer do dia, mas essa condição fica mais evidente entre o noroeste, oeste, sudoeste e o centro-sul.

Já em Apucarana pode haver períodos de céu predominantemente nublado, porém, é descartada qualquer possibilidade de ocorrência de chuva.