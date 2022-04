Da Redação

Apucarana deve registrar máxima de 26ºC nesta quinta-feira

Apucarana registrou temperaturas amenas, com mínima de 15ºC, ao amanhecer desta quinta-feira (21). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima prevista é de 26ºC.

Ainda conforme o Simepar, uma nova frente fria avança sobre o sul do Brasil e, por conta disso, não é descartada a possibilidade de ocorrência de chuva em pontos isolados na Cidade Alta e região. Porém, a expectativa é baixa.

Além disso, a instabilidade deve predominar mais nas regiões de divisa com Santa Catarina e fronteira com o Paraguai/Argentina. As chuvas devem ocorrer no período da tarde. Também não se descarta a possibilidade de alguns eventos localizados e de curta duração, especialmente entre o centro e o leste paranaense. Temperaturas ficam bastante elevadas no noroeste e no norte pioneiro.