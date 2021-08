Da Redação

Apucarana deve registrar máxima de 26º C neste domingo

Apucarana registrou 14º C, ao amanhecer neste domingo (08), e a máxima deve chegar aos 26º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o dia será de tempo claro.

Alguma nebulosidade ainda em parte do Leste, mas o sol predomina ao longo do dia na maioria das regiões do Paraná.

Pela manhã possibilidade de algum nevoeiro isolado entre o Sul e os Campos Gerais. As temperaturas continuam com tendência de elevação no Estado.