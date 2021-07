Da Redação

Apucarana deve registrar máxima de 26º C nesta sexta-feira

Apucarana amanheceu com tempo aberto nesta sexta-feira (23) e registrou temperatura mínima de 12º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a Cidade Alta deve registrar máxima de 26º C.

continua após publicidade .

Ainda segundo a entidade, o dia será estável no município e na região, ou seja, não há previsão de chuva.

O centro mais intenso do sistema de alta pressão (massa de ar frio), se desloca mais para leste e sobre o mar, na altura do sul do país. Com isto, na região do Paraná, predomina a borda do sistema (massa de ar frio), com características de um ar menos frio se comparado a área central. Nestas condições, é esperado uma maior elevação das temperaturas até a tarde. Destaca-se ainda, que pode formar nevoeiro entre regiões de serras e vales, principalmente do período da madrugada para o amanhecer, reduzindo com isto a visibilidade em alguns pontos de estradas.