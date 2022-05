Apucarana deve registrar máxima de 23ºC neste sábado

Da Redação

O sábado (7) continua com temperaturas amenas em Apucarana e região. De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mínima registrada na Cidade Alta foi de 13ºC, e a máxima deve chegar aos 23ºC.

Mesmo com as baixas temperaturas, não há previsão de geadas, porém, ao amanhecer, é possível que ocorram alguns nevoeiros entre o centro-sul e o leste do estado. As temperaturas voltam a se elevar gradualmente no interior do estado.

Em relação às chuvas, somente entre a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e o litoral que são previstas alguns chuviscos/garoa. Sendo assim, em Apucarana, o tempo deve ser estável.