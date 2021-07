Da Redação

Apucarana deve registrar máxima de 22º C nesta quarta-feira

Apucarana amanheceu fria nesta quarta-feira (21). A Cidade Alta registrou temperatura mínima de 7º C. No entanto, nesta quarta, as temperaturas devem se elevar um pouco mais do que nos dias anteriores. A máxima prevista é de 22º C.

Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o dia será de tempo estável no município e na região.

Quarta-feira será mais um dia com frio pela manhã no Estado, ainda com possibilidade de geadas fracas (especialmente nos Campos Gerais e RMC). Nos setores mais próximos a Santa Catarina a nebulosidade fica mais variável. Gradualmente as temperaturas ficam mais elevadas à tarde, dado que a massa de ar mais frio perde força. Esquenta mais no noroeste e no norte pioneiro.