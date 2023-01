Apucarana deve registrar mais chuva nesse domingo (15)

Da Redação

Apucarana deve registrar chuva nesse domingo (15)

Apucarana deve registrar mais chuva ao longo deste domingo (15), de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

De acordo com o instituto meteorológico, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 98% e deve ocorrer no período da tarde. O dia amanheceu com a temperatura mínima de 20º e pode chegar aos 27º.

Algumas áreas de instabilidade seguiram atuando sobre o Paraná no decorrer da madrugada, mas com poucos raios associados.

Dentre as chuvas registradas até o momento, o destaque fica com a região de Cornélio Procópio que chegou a registrar 65,0 mm de chuva acumulada. No momento, áreas de chuva ainda seguem atuando sobre o Estado, especialmente entre o norte pioneiro e os Campos Gerais.

