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Apucarana deve ganhar hospital veterinário municipal, anuncia prefeitura

Unidade integra projeto de reconstrução do Centro Municipal de Saúde Animal, que terá setores para cirurgias, exames e internamento de cães e gatos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana deve ganhar hospital veterinário municipal, anuncia prefeitura
Autor Anúncio ocorreu nesta terça-feira (27) - Foto: Divulgação

A implantação de um hospital veterinário municipal está entre as medidas anunciadas pela Prefeitura de Apucarana nesta terça-feira (27), durante a apresentação do investimento de R$ 4 milhões na reconstrução do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), antigo canil. A unidade deverá reunir estrutura para consultas, exames, cirurgias e recuperação de cães e gatos.

-LEIA MAIS: Apucarana anuncia R$ 4 milhões para reconstruir canil municipal; veja

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O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) autorizou a abertura do processo de licitação da obra, que será custeada com recursos próprios do município. O projeto contempla 1.700 metros quadrados de novas construções e a reforma de outros 300 metros quadrados.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Guilherme de Paula, o hospital contará com dois ambulatórios para procedimentos que dispensam cirurgia, laboratório e espaços de pré-operatório, centro cirúrgico, pós-operatório e internamento. Os setores destinados a cães e gatos serão separados.

A proposta busca superar as limitações do prédio atual, que recebeu adaptações ao longo dos anos. Conforme o secretário municipal de Obras, Mateus Franciscon Fernandes, o imóvel não foi planejado originalmente para comportar serviços como um centro cirúrgico.

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Além do atendimento veterinário, a reconstrução deverá ampliar a capacidade de acolhimento para até 400 animais, divididos igualmente entre cães e gatos. Estão previstos novas baias, gatil, maternidade e ambientes de quarentena e isolamento para animais com doenças infectocontagiosas.

O projeto também inclui áreas externas para passeios e movimentação. A distribuição dos animais levará em conta as condições de saúde, a idade e o sexo, segundo o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Nilton Fornaciari Junior.

Apesar da ampliação, Mota afirmou que a intenção é estimular a adoção e a guarda responsável para reduzir a permanência dos animais no espaço. “Quanto menos animais tivermos no canil e no gatil, maior será o sucesso do nosso trabalho”, declarou. Durante a execução dos serviços, os protocolos atuais de recolhimento serão mantidos.

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A realização da obra dependia da regularização do terreno, que pertencia à Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap). Um acordo com a participação da entidade e do Ministério Público permitiu transferir o imóvel ao município e remover o impedimento jurídico para o investimento.

A estrutura terá ainda recepção, salas administrativas, vestiários, depósito de rações, lavanderia e área de banho e tosa. Também estão previstas medidas para separar e encaminhar os resíduos gerados pela limpeza, conforme as exigências técnicas e sanitárias.

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