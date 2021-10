Da Redação

Apucarana destaca trabalho de agentes de saúde e de endemias

Nesta dia 4 de outubro é comemorado o dia dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Endemias. Com 274 servidores atuando nesta área, a Autarquia Municipal de Saúde AMS destaca a importância destes profissionais para estabilidade de doenças e de vetores que transmitem enfermidades como o mosquito da dengue.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Emídio Bachiega, a Autarquia Municipal de Saúde conta com 209 Agentes Comunitários de Saúde. São servidores das Unidades Básicas de Saúde, desempenhando um trabalho que contribui significativamente para a saúde de Apucarana. São eles que fazem o primeiro contato com a população, cadastram os moradores, fazem entrega de consultas e de exames agendados, e detectam problemas de saúde na região na qual atuam.

Os 65 agentes de endemias da AMS, por sua vez, realizam o trabalho permanente de combate a dengue, zika e chikungunya. “A gestão da AMS, o prefeito Junior da Femac e o vice-prefeito Paulo Vital parabenizam e valorizam esses profissionais. Conto muito com o trabalho desses servidores que já é realizado com excelência, mas que pode ficar melhor ainda se nos unirmos”, afirma Emídio Bachiega.