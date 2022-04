Da Redação

Apucarana: Definidos os semifinalistas do Torneio 1º de Maio

A equipe do Andrade e Amigos já está na final do tradicional Torneio do Trabalhador de Futebol, categoria adulto, que acontecerá no próximo domingo (01), no Estádio do Serviço Social da Indústria (Sesi), em Apucarana.

Eles disputaram a final do torneio com o vencedor da partida entre Ferroviário da Vila Regina e Vila Reis Futebol Clube, que jogam a partir das 8 horas. Os dois melhores colocados da competição recebem troféus e medalhas.

A definição dos classificados para a rodada decisiva ocorreu neste domingo (24), com as partidas sendo realizadas no Estádio do Sesi, no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e no Centro Esportivo Hairton Santos (antigo José Rico). Com sol forte e com a presença de bom público nas três praças esportivas, a rodada classificatória teve 25 jogos e a marcação de 43 gols.



O Torneio do Trabalhador de Futebol, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, há dois anos não era realizado devido à pandemia da Covid-19. Em 2019, o Jardim Ponta Grossa foi o campeão, com o Tancredo Neves ficando na segunda colocação. Naquela ocasião, a final foi realizada no Centro Esportivo Hairton Santos (José Rico).

Para chegar na rodada decisiva no dia 1º de maio, o time do Andrade e Amigos desclassificou as equipes do Brindes Tic Tac, Serigrafia Maia e Castelo Branco United. O Ferroviário da Vila Regina ganhou das equipes do Unidos do Diamantina, time do Rildo e o Supermercado Califórnia/Barbearia Rapes e a Vila Reis Futebol Clube derrotou Projeto Bento Fernandes, Atlético do Pirapó e Dom Romeu Alberti.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que a tradicional competição chega a mais uma final. “Depois de mais de vinte partidas e com uma boa quantia de gols na fase de classificação o torneio que comemora o dia do trabalhador apucaranense vai conhecer o seu campeão. Parabenizo as equipes que chegaram na reta final e que elas façam bons jogos no Estádio do Sesi. A competição tem o apoio do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.