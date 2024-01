Apucarana define segurança para eventos de aniversário de 80 anos

As secretarias de Indústria e Comércio, e da cultura e turismo comandaram hoje uma reunião, no salão nobre da prefeitura, com a participação das forças de segurança (Polícia Militar e Guarda Municipal) e representantes da Acea, Feira da Lua e Economia Solidária. Eles trataram do esquema de segurança dos eventos e organização da praça de alimentação da festa de 80 anos de Apucarana.

Como já é tradição, a Praça Rui Barbosa, no entorno da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, irá concentrar as principais atrações. Na sexta-feira (26) e sábado (27), estão previstos dois shows nacionais, além de apresentações de artistas locais e regionais. O palco principal da festa será armado junto ao prédio das Casas Pernambucanas e da agência do Banco Itaú.

Também na sexta-feira e sábado, funcionarão as barracas de gastronomia da Feira da Lua, Economia Solidária e da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (ACEA). Ficou definido um amplo espaço ao lado dos espelhos de água, na frente da catedral, para a montagem das tendas da praça de alimentação. Serão 10 participantes da Economia Solidária, 15 da Feira da Lua, além da ACEA.

O prefeito Junior da Femac faz um convite a toda população para participar dos eventos artísticos e esportivos, alusivos ao aniversário de 80 nos de Apucarana. “Estamos preparando tudo para garantir o lazer e a segurança de todas as famílias no entorno da Praça Rui Barbosa”, destaca Junior da Femac.

Na reunião de planejamento realizada nesta terça-feira, Adan Lenharo, Joaquim Rosina, Andreia Rinaldo, das secretarias de indústria e comércio e da cultura e turismo, e o coordenador de segurança junto ao gabinete do prefeito Junior da Femac, Marcos José Facio, também definiram os últimos detalhes da festa dos 80 anos. O esquema de segurança foi formatado com a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

