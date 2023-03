Apucarana define programação do "Mês da Mulher"; confira

Da Redação

A Secretaria da Mulher e Assuntos da Família da Prefeitura de Apucarana divulgou nesta quarta-feira (1º) as atividades que serão desenvolvidas ao longo de março em comemoração ao “Mês da Mulher”.

Definida em conjunto com o prefeito da cidade, Júnior da Femac, a agenda dos eventos, que tem como tema“Mulher, Direitos e Valorização: Cultive-se todos os dias”, prevê palestras de conscientização sobre direitos, exposições culturais, lançamento de programas e cursos profissionalizantes gratuitos, entrega de homenagens a mulheres de destaque, entre outros acontecimentos.

“Apucarana desenvolve uma política pública com ações relevantes em prol das mulheres, garantindo capacitação profissional, autonomia financeira, atendimento social, psicológico e jurídico e, como tradicionalmente acontece anualmente, ao longo do mês da mulher realizamos ações de promoção e ampliação dos serviços oferecidos através da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf)”, pontuou o prefeito.

A secretária Denise Canesin destaca que a programação que teve início nesta quarta-feira (01/03) com a exposição cultural intitulada “Mulheres Afrodescendentes que inspiram gerações”. “Essa atividade permanece no hall do Cine Teatro Fênix até o dia 10”, informa a secretária.





Eventos

No sábado (04/03), às 10 horas, no C.A.S.A., acontece a palestra ‘Mulher, mais direitos e valorização”. “Essa é uma palestra que iremos replicar ao longo do mês em diversos locais da cidade”, revela a secretária.

Na segunda-feira (06/03), às 9h30, as integrantes dos programas Horta Solidária e Horta Acolher participam de um café solidário no Espaço Empreender, localizado no prédio do extinto IBC da Vila Nova. Na parte da noite, a partir das 18h30, acontece lançamento e início dos cursos noturnos do Centro de Oficinas da Mulher.

Na terça-feira (07/03), a palestra “Mulher, mais direitos e valorização” será ministrada em dois horários, sendo às 9 horas, no CIEE e, às 13h30, no Colégio Cobra. “No dia 8 de março, preparamos uma programação especial para a mulher apucaranense”, diz Denise, mantendo suspense sobre as ações, que serão conhecidas pela população somente no dia.

No dia 9 de março, será a vez da comunidade da zona norte acompanhar a palestra “Mulher, mais direitos e valorização, às 9 horas, no Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira. Dia 11, às 9 horas e 15 horas, no Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), tem atividade com o futebol feminino de base e, das 16 às 22 horas, o ponto alto será o “Sabadão das Famílias”, no Espaço das Feiras.

No dia 13 de março, no Cine Teatro Fênix, às 19 horas, a programação prevê a tradicional “Noite da Mulher Educadora”, com entrega de reconhecimento às mulheres que atuam na rede municipal de ensino.

No dia 14 de março, às 14 horas, na Unespar Apucarana, aula inaugural e formação continuada com foco na qualificação e fomento da geração de renda para a rede de mulheres solidárias. No dia 15, às 9 horas e 13h30, no Cepes, palestra “Mulher, mais direitos e valorização”.

No dia 17 de março, no Centro da Juventude, das 16 às 19h30, Tarde D’Elas. No dia 18, das 13 às 17 horas, no Residencial Fariz Gebrim, “Ação no Bairro Dia da Mulher”.

No dia 22 de março, às 8h30, no Sesc, palestra “As diferenças salariais e a evolução da mulher no mercado de trabalho”. No dia 23 de março, às 14 horas, no Cepes, entrega de certificados no Centro de Oficinas da Mulher.

No dia 24 de março, na UTFPR, no período da tarde, palestra “Mulher, mais direitos e valorização”. Das 13 às 17 horas, na Vila Regina, Ação no Bairro Dia da Mulher. No dia 25, no mesmo horário, a Ação no Bairro Dia da Mulher acontece no Residencial Solo Sagrado.

No dia 31 de março, no Núcleo Dom Romeu Alberti, às 10 horas, inauguração de mais uma horta solidária e, das 13 às 17 horas, a Ação no Bairro Dia da Mulher, acontece no Residencial Sumatra.

No setor de saúde, uma programação especial também será desenvolvida pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) em todas as unidades básicas de saúde (UBS’s).

