Apucarana define implantação de mais cinco faixas elevadas; saiba mais

De acordo com avaliação da Superintendência Municipal de Trânsito, a medida tem contribuído para a diminuição dos acidentes

Visando diminuir a velocidade dos veículos e garantir a travessia de pedestres com mais segurança, a Prefeitura de Apucarana iniciou a implantação de mais cinco faixas elevadas. Esse tipo de dispositivo começou a ser implantado em 2018 e atualmente já existem cerca de 40 espalhados pela cidade. De acordo com avaliação da Superintendência Municipal de Trânsito, a medida tem contribuído para a diminuição dos acidentes.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, informa que a primeira das cinco faixas elevadas – localizada em frente ao Fórum da Justiça do Trabalho, na Avenida Central do Paraná – já foi instalada. “Foi uma solicitação feita pela direção do fórum, encaminhada por intermédio do juiz Maurício Mazur. Trata-se de um espaço que recebe pessoas de vários municípios da região e que no pós-pandemia passou a atender presencialmente”, frisa Junior da Femac.

O prefeito explica que a faixa elevada, além de órgãos públicos com grande fluxo de pessoas, também está sendo implantada nas proximidades de condomínios residenciais, parques, rotatórias, unidades de saúde, igrejas, instituições de ensino e supermercados. “Não temos e nem desejamos ter radares na cidade, por isso estamos adotando instrumentos de gestão de trânsito como as faixas elevadas, rotatórias e agentes de trânsito para disciplinar o fluxo de veículos e pedestres”, pontua Junior da Femac.

De acordo com Carlos Mendes, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), as próximas faixas elevadas serão instaladas na Rua Guarapuava, em frente ao CREA, e na Rua Munhoz da Rocha, nas proximidades da Igreja Metodista e de um prédio residencial. “Nesta etapa, vamos alterar o procedimento fazendo primeiro a sinalização indicativa, deixando tudo pronto para somente depois instalar a faixa elevada”, explica o diretor-presidente do Idepplan.

O dispositivo também será implantado na Avenida Santos Dumont, nas proximidades da Rede Massa/TV Tibagi, onde na sequência a Prefeitura vai instalar uma rotatória. “É uma importante ligação de bairros, onde existe o entroncamento das ruas José Maria Pinto, Wilson Franco Lucena e Santos Dumont. É um local que, além do grande fluxo nos horários de pico, possui um intenso tráfego de veículos também durante o dia”, avalia.

O Parque Jaboti ganhará a terceira faixa elevada, desta vez nas proximidades do Lar São Vicente de Paulo (asilo). “Idosos do asilo costumam atravessar a rua para fazer caminhadas no Parque Jaboti e, infelizmente, muitos motoristas não respeitam o limite de velocidade regulamentado para este local”, lamenta Mendes, informando que o cruzamento, onde já existe uma faixa de pedestres convencional, é antecedido por um trecho sinuoso da Avenida Jaboti. “Vamos também neste trecho em “S” colocar tachões, reforçando a separação dos eixos da pista e fazendo uma sinalização preventiva, com o objetivo de que os veículos diminuam a velocidade”, completa Mendes.

