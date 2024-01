Apucarana define estratégias para conter o avanço da dengue

A partir da análise dos números de casos de dengue, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) indicou os bairros e regiões de Apucarana prioritários para a aplicação do fumacê. O serviço será executado com veículos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) e faz parte de uma série de medidas adotadas para evitar o avanço da epidemia.

continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac determinou a montagem de uma força-tarefa, diante do crescimento dos casos de dengue no Município. No início da segunda quinzena de dezembro, Apucarana somava 152 casos de dengue, número que subiu para 774 casos no início de janeiro. “A nossa equipe fez uma análise do número de casos por bairro e elencou as 60 regiões prioritárias por onde nos próximos dias passarão os veículos que farão a aplicação do fumacê”, pontua Junior da Femac.

- LEIA MAIS: Rompimento de adutora afeta abastecimento de água em Apucarana

continua após publicidade

Integram a força-tarefa os secretários municipais de Saúde, Emídio Bachiega, de Gestão Pública, Nikolai Cernescu Junior, e de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano. “Essas secretarias vão coordenar todo esse trabalho, que contará com o apoio de todas as demais secretarias municipais. Vamos colocar em prática uma série de ações e contamos muito com o auxílio para população para que elas tenham o resultado esperado”, frisa Junior da Femac.

Na quarta-feira (3), a Secretaria de Estado da Saúde anunciou o envio de veículos de fumacê para Apucarana por conta do avanço da dengue no município. Veja a matéria aqui.

Os bairros que receberão aplicação do fumacê em caráter de urgência são os seguintes, segundo informou a Prefeitura:

João Paulo – Mirian – Primavera – Gramados

Orlando Bacarin

Colônia dos Novos Produtores

Guaracy Freire

Jardim Figueira

Vila Regina

Jardim Sol Nascente

Vila Apucaraninha

Parque Bela Vista

Jardim Novo Horizonte

Afonso Camargo

Texas

Marcos Freire

Mathias Hoffman

Vale Verde

Chacrinha

Araucária

Dom Romeu

Sanches dos Santos

Djalma Mendes

Cidade Educação

Mega Park

Solo Sagrado

Vivere Parc

Jardim Ponta Grossa – Jardim Diamantina – Mercadante – Casagrande

Marissol

Residencial da Raposa

Sabiá

Andorinhas

Garcia

Trabalhista

Jardim Aviação

Jardim Colonial

Jardim Santiago

Sumatra

Jaçanã

Castelo Branco

Vila Nova

Jardim Tibagi

Jardim Tarobá

Ana Luiza

Belvedere

Recanto do Lago

Monte Sião

Fariz Gebrim

Adriano Correia

Pirapó

Vila Reis

Jardim Curitiba

Interlagos

Veneza

Siga o TNOnline no Google News