Apucarana define estratégias para concluir recenseamento

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Com 83% dos domicílios já recenseados, a Prefeitura de Apucarana e a agência local do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) definiram nesta segunda-feira (2) estratégias para fechamento do Censo Demográfico 2022, previsto para o final deste mês. Entre as ações, deliberadas em reunião realizada no gabinete municipal, estão o reforço entre a população, em especial a residente em condomínios (verticais e horizontais) e em novos conjuntos residenciais, sobre a importância do questionário.

Das famílias ainda não recenseadas no município, grande parte reside em condomínios. De acordo com o prefeito Júnior da Femac, o censo é um trabalho de grande importância e impacto socioeconômico para Apucarana, no qual todas as famílias devem colaborar. “O atendimento ao recenseador e resposta às perguntas contidas no questionário é, acima de tudo, um dever e um ato de cidadania. Com base no número de habitantes, por exemplo, dado levantado pelo IBGE, baliza-se o índice de recursos a que tem direito o município, oriundos das esferas Estadual e Federal”, explica o prefeito Júnior da Femac.

Segundo ele, as informações coletadas também irão apontar intervenções necessárias nas políticas de gestão pública impactando sobre programas direcionados à população. “Em especial às crianças, mulheres e idosos, em áreas como educação, saúde, cultura, esporte e lazer, geração de emprego e renda”, afirma o prefeito.

Da reunião, que discutiu o fechamento do censo em Apucarana, participaram ainda os secretários municipais professora Marli Fernandes (Educação), Sueli Pereira (Fazenda) e Ivanildo da Silva (Assuntos Estratégicos), além do coordenador de área do IBGE em Apucarana, Rafael de Castro Francisquini, e da coordenadora censitária da sub-área de Apucarana, Amanda Amabile Barboza dos Reis.

Francisquini apontou que grande parte dos 17% de domicílios ainda não recenseados em Apucarana integra condomínios. Conforme definido no encontro, a partir desta semana os locais serão notificados, através da Secretaria da Fazenda, sobre a importância da coleta de informações através da aplicação do questionário. “Os recenseadores estão tendo dificuldades de acesso aos condôminos, por isto, o apoio que a prefeitura dará a partir desta semana é de grande relevância e certamente somará para atingirmos todos os imóveis da cidade”, observou Rafael Francisquini, coordenador do Censo em Apucarana.

Outra ação acordada na reunião é o contato, através da Autarquia Municipal de Educação (AME), com pais e responsáveis por alunos matriculados na rede de ensino (CMEIs e escolas). “Vamos realizar um levantamento para identificar quem ainda não respondeu ao Censo e repassar ao IBGE”, explicou professora Marli Fernandes, secretária da Educação.

Júnior da Femac também observou que, através da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, um trabalho será realizado junto aos moradores do Residencial Fariz Gebrim. “Este residencial foi inaugurado quando o censo estava iniciando. São 520 famílias que tiveram alteração de endereço e, certamente, existem muitos moradores de lá que ainda não responderam ao questionário”, disse o prefeito.

De acordo com ele, o IBGE dispõe do telefone 137. “Um canal de ligação gratuita para atender a população de todo o Brasil. Neste número, por exemplo, a pessoa que ainda não foi recenseada, pode entrar em contato e solicitar a visita de um recenseador”, orienta Júnior da Femac.

Identificação – O coordenador do IBGE em Apucarana, Rafael Francisquini frisa que os pesquisadores do Censo 2022 estão devidamente identificados com coletes que contém o nome do recenseador, seu RG, telefone de contato com o IBGE local, e até um QRcode, além de um crachá oficial com a foto. “A entrevista em cada domicílio tem uma duração média de 8 minutos e pedimos a gentileza e colaboração de todos para o fechamento do recenseamento em Apucarana”, manifesta-se o coordenador.

