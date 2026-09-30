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TARIFA ZERO

Apucarana decreta transporte público gratuito no domingo de eleições

Medida valerá das 6h às 19h para facilitar o deslocamento dos eleitores; gratuidade se repetirá em eventual segundo turno

Escrito por Da Redação
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Apucarana decreta transporte público gratuito no domingo de eleições
Autor Decreto foi publicado pela Prefeitura - Foto: Prefeitura

A Prefeitura de Apucarana publicou decreto que garante transporte coletivo urbano gratuito no domingo (4). A suspensão da cobrança da tarifa valerá das 6 às 19 horas, durante o primeiro turno das eleições deste ano. O objetivo é facilitar o deslocamento da população até os locais de votação, assegurando condições de acesso para o exercício do direito de votar.

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De acordo com o decreto assinado pelo prefeito Rodolfo Mota, a medida considera o transporte coletivo como um direito social e busca garantir igualdade de condições para que todos os eleitores possam exercer a cidadania.

Ainda conforme o decreto, o transporte coletivo de ônibus deverá operar normalmente, com frota compatível com a demanda prevista, para atender os usuários com eficiência durante todo o período de votação. A mesma medida valerá para o dia 25 de outubro, em caso de segundo turno.

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acesso à cidadania Apucarana direito ao voto Eleições TRANSPORTE PÚBLICO
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