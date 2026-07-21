Apucarana decreta luto oficial de três dias pela morte do professor Benedito Cândido da Silva

Com trajetória marcante na educação, cultura e política local, ex-diretor da Fecea e ex-vereador faleceu aos 79 anos

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, decretou luto oficial de três dias no município pelo falecimento do professor Benedito Cândido da Silva, conhecido carinhosamente como "Professor Dito", aos 79 anos. Com extensa trajetória ligada à educação, cultura e vida pública local, o pioneiro teve sua morte lamentada pelo chefe do Executivo, que ressaltou seu legado e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

- LEIA MAIS: Morre o professor Benedito Cândido da Silva, artista e ex-vereador de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Benedito destacou-se pela atuação no ensino superior, tendo ocupado por duas vezes a diretoria da antiga Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana (Fecea), atual campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Sua participação no fortalecimento da instituição manteve-se até seus últimos dias, incluindo presença recente no anúncio da criação do curso de Medicina no campus do município.

Na vida pública, iniciou a carreira como datilógrafo na prefeitura em 1967, assumindo posteriormente a diretoria do Departamento de Educação e Cultura em 1975 e o cargo de secretário municipal de Cultura entre 1989 e 1992. No Poder Legislativo, exerceu o mandato de vereador de 1983 a 1988. Paralelamente, teve atuação marcante nas artes cênicas como ator, escritor e diretor de teatro, além de integrar recentemente o elenco do filme regional "Apucarana: Cidade Oculta", do cineasta Semi Salomão.

O professor Benedito deixa a esposa, quatro filhos e demais familiares e amigos. O velório é realizado na Câmara Municipal de Vereadores de Apucarana. A cerimônia de cremação está agendada para as 9h desta quarta-feira (22), no Crematório Angelus, em Maringá