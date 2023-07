Apucarana debate segurança alimentar e nutricional em conferência

Com o tema “Comida de Verdade, Democracia e Equidade: Erradicar a fome e garantir direitos”, aconteceu nesta sexta-feira (28/07), nas dependências do Senac Apucarana, a 3ª Conferência Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional. Organizada pelo conselho municipal do segmento (Consea), em parceria com a Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria da Assistência Social, o evento teve como palestrante a nutricionista Tatiana Marin e discutiu o fortalecimento dos equipamentos já existentes, mobilizando representantes da sociedade civil e do poder público na proposição de novas políticas públicas para as esferas municipal, estadual e federal.

Ao lado do prefeito Júnior da Femac, participaram da mesa de honra o vice-presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Tiago Cordeiro, o presidente do Consea, David de Brito, a secretária Municipal da Assistência Social, Jossuela Pirelli, a secretária Municipal da Educação, Marli Fernandes, a representante do Escritório Regional da Seab, Araceli da Silva Prates, a representante do IDR-PR, Rafaela Cristina Bernardo, e o presidente da Cooperativa dos Cafeicultores de Pirapó (Coocapi), Nilton Fornaciari, que no ato representou os agricultores locais.

“Este é um momento de grande relevância, um palco de participação popular onde são propostas ideias para que o poder público coloque em prática. A segurança alimentar e nutricional da população é uma prioridade desta administração. Em 2019, quando assumi como prefeito, baixei uma norma a toda minha equipe, a de trabalhar incessantemente para que ninguém passe fome em Apucarana”, disse o prefeito Júnior da Femac, citando ações de fortalecimento, criação de novas políticas públicas e programas que vêm garantindo o acesso de todas as pessoas a uma alimentação saudável.

“Iniciativas como o Restaurante Popular, o programa Feira Verde, que troca material reciclável por hortifruti adquiridos dos nossos produtores rurais, repasse de cestas básicas – que somou quase 12 mil atendimentos somente no primeiro semestre – , um programa de alimentação escolar que é um dos melhores do Brasil e que serve diariamente cerca de 42 mil refeições aos alunos dos centros infantis e escolas do município, o programa de Hortas Solidárias, refeições do Centro Pop, enfim, uma série de ações que garantem com que o alimento, que é farto em nossa cidade e região, chegue à mesa das pessoas”, detalhou o prefeito Júnior da Femac, enaltecendo ainda políticas de valorização, apoio técnico e operacional direcionado ao produtor rural.

Lembrando dos desafios vivenciados durante a pandemia da Covid-19, o presidente do Consea, David de Brito, destacou a mobilização das entidades locais em favor da segurança alimentar e nutricional. “Uma união que está muito bem representada nesta conferência, com a grande presença. Entidades e profissionais que, ao lado do Consea e do poder público municipal, mantiveram-se firmes durante toda pandemia. Muito importante esta participação. A conferência é um espaço de discussão para que tenhamos mais avanços”, assinalou Brito.

O vice-presidente do Legislativo Municipal, vereador Tiago Cordeiro disse que a conferência debate temática vital para a sociedade. “Um momento de grande relevância, pois aqui é proposto o aprimoramento das políticas que visam garantir que a pessoa tenha acesso à alimentação todos os dias, que é um direito básico do ser humano. Felizmente, em Apucarana vemos as coisas acontecerem com vários programas de combate à fome”, parabenizou Cordeiro.

Através de oficinas, os participantes da conferência se dividiram em grupos para trabalhar propostas com foco em três eixos, sendo o Eixo 1 – Determinantes estruturais e macrodesafios para a soberania e segurança alimentar e nutricional; Eixo 2 – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e políticas públicas garantidoras do direito humano à alimentação adequada; e Eixo 3 – Democracia e participação social.

“Em Apucarana, como bem assinalou o prefeito, ninguém passa fome, pois a comida é de verdade. Em nossa cidade há debate sério, organizado e comprometido com tudo ligado ao bem-estar das pessoas. Com certeza, através desta conferência, que é um lugar de provocação, coisas novas vão surgir dentro da política de segurança alimentar e nutricional, dando continuidade e fortalecimento de ações em sintonia com o D.H.A.A. (Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável)”, disse Jossuela Pirelli, secretária municipal da Assistência Social. No evento também foram definidos os delegados de Apucarana para participação na 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

