Apucarana dá sequência em vacinação nesta terça (19)

A imunização da 1ª dose é liberada para a população de Apucarana a partir dos 5 anos

Da Redação

Atualização: 19 de abril, 2022, às 07:09

fonte: Divulgação

Male doctor holding syringe making covid 19 vaccination injection dose in shoulder of female patient wearing mask. Flu influenza vaccine clinical trials concept, corona virus treatment, close up view.