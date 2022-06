Apucarana criou 427 postos de trabalho no 1º quadrimestre

Da Redação

Apucarana encerrou o primeiro quadrimestre com o maior saldo de empregos da região. Entre admissões e desligamentos, o município criou 427 postos de trabalho neste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira (6), pelo Ministério do Trabalho e Previdência. No acumulado entre janeiro a abril, foram 6.558 admissões e 6.131 desligamentos.

O setor que mais gerou empregos na cidade foi a indústria – sobretudo o ramo de confecção de roupas e acessórios - com 278 vagas, seguido pelo setor de serviços com 238 vagas e pela agropecuária com 25 postos de trabalho. O comércio, que sempre esteve entre os maiores geradores de empregos, perdeu 98 vagas e a construção civil extinguiu 16 vagas.

Em janeiro o município fechou com saldo de 92 vagas, em fevereiro 331, março 1 e abril 3. O saldo de empregos é resultado da diferença entre as admissões e demissões registradas no período. Ainda segundo o Caged, Apucarana tem mais de 31,6 mil trabalhadores com carteira assinada, sendo que 13.960 atuam na indústria, 8.358 no setor de serviços, 7.563 no comércio, 1.313 na construção civil e 471 na agropecuária.

REGIÃO

Os 26 municípios do Vale do Ivaí, mais Arapongas, fecharam com saldo positivo de 872 vagas de empregos criadas no primeiro quadrimestre deste ano, segundo o Caged. Os municípios que também se destacaram são Jandaia do Sul (144), Ivaiporã (131) e Marumbi (101). Arapongas, que é o segundo maior município da região, perdeu 120 postos de trabalho no período.

O ramo de atividade que mais gerou vagas no quadrimestre foi o de serviços (713), seguido pela agropecuária (282) e construção (145). Em abril foram criados 166 postos de trabalho na região distribuídos entre serviços (153), comércio (74) e agropecuária (64). A indústria foi o ramo de trabalho que mais perdeu postos em abril, com saldo negativo de 133 vagas. Em geral, são mais de 99,7 mil trabalhadores com carteira assinada, a maior parte na indústria (39.230), seguido pelo setor de serviços (26.971).

PARANÁ

O Paraná gerou, no mês de abril, 8.925 vagas de emprego com carteira assinada. Com crescimento nos quatro primeiros meses do ano, o Estado já acumula um saldo de 61.686 postos de trabalho formais em 2022. O saldo de empregos em abril é resultado da diferença entre 138.054 admissões e 129.129 demissões. O Estado foi o sétimo no País e o segundo na região Sul, quase empatado com o Rio Grande do Sul (8.939), na abertura de novas vagas no mês. No Brasil, o saldo de vagas em abril chegou a 196.966, com resultados positivos em 25 das 27 unidades da federação.

“Com resultados positivos mês a mês nas contratações, o Estado está cada vez mais próximo dos índices de pleno emprego, quando toda a população economicamente ativa está ocupada. Além da força do nosso setor produtivo, tudo isso é resultado das políticas de atração de investimentos e de empregabilidade do Governo do Estado, que facilita a vida dos empreendimentos que geram renda e novas oportunidades aos nossos trabalhadores”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Por, Cindy Santos e AEN