Apucarana cria sala digital voltada a empreendedores; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A apresentação da sala digital foi feita pela secretária da Fazenda, Sueli Pereira

Todas as informações que os empreendedores necessitam foram reunidas em uma plataforma, chamada de sala digital. Através da internet, evitando deslocamentos desnecessários, as pessoas conseguirão acessar diversos serviços, como abrir uma empresa, emitir nota fiscal ou solicitar crédito. A Sala do Empreendedor Digital também disponibiliza diversos tutoriais com o passo a passo para cumprir cada atividade.

continua após publicidade .

A iniciativa é da Prefeitura de Apucarana, através das secretarias municipais de Fazenda e da Indústria, Comércio e do Emprego, juntamente com o Departamento de Tecnologia da Informação (DTI). A plataforma conta ainda com o apoio do Sebrae, Acia, Conecta, Unespar, FAP, Facnopar, Ampec e Comitê Gestor da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas de Apucarana. A sala digital está hospedada no site da Prefeitura de Apucarana, no endereço www.apucarana.pr.gov.br/saladoempreendedor/sala-digital

O prefeito Junior da Femac destaca que Apucarana vive a fase de pleno emprego, está entre as 100 cidades mais conectadas do País, instalou o Banco da Mulher e criou o Programa Portas Abertas que oferece mais de 40 cursos gratuitos. “Durante a pandemia, criamos o pronto atendimento do Covid na Autarquia de Saúde e, no térreo da Prefeitura, instalamos o pronto atendimento do crédito. Com mais de R$ 7 milhões disponibilizados, Apucarana liderou a oferta de crédito neste período no Paraná”, recorda Junior da Femac. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

Junior da Femac reitera que a geração de emprego e renda é prioridade da administração municipal. “Durante a pandemia, cresceu a informalidade e agora, junto com os empreendedores, vamos enfrentar o desafio do mundo digital. Ao deixar o serviço mais próximo dos empreendedores através de uma plataforma digital, estamos humanizando o atendimento. A partir de agora, em um minuto o empreendedor terá todas as certidões e a abertura de uma empresa de baixo risco acontecerá no prazo de um dia”, frisa Junior da Femac.



Essa agilidade vai ocorrer, conforme Junior da Femac, pois todos os órgãos vinculados à abertura de uma empresa, como Bombeiros, vigilância sanitária e alvará, estão integrados na plataforma. “No site da Prefeitura, clicando na aba empreendedor, todo o passo a passo está disponível numa linguagem fácil. Vamos aproveitar a vocação dos apucaranenses. Cada nova empresa que for aberta significa que contribuímos na realização do sonho da vida desta pessoa”, pontua Junior da Femac.

O empresário Jayme Leonel representou os empreendedores de Apucarana no ato de lançamento da plataforma, que ocorreu nesta segunda-feira (21/11) no salão nobre da Prefeitura. “Nas entidades que transito, como Acia, APL e Sivale, existe a preocupação com a formalização das empresas e essa plataforma traz um checklist de tudo o que é necessário, facilitando a vida dos empreendedores”, avalia Jayme Leonel.

continua após publicidade .

A apresentação da sala digital foi feita pela secretária da Fazenda, Sueli Pereira. “O objetivo é disponibilizar de forma rápida e prática diversos serviços oferecidos pelo município e também seus parceiros, desde a criação de uma conta na plataforma gov.br e passando pela formalização de um MEI, alteração de dados, parcelamento de simples nacional, emissão de nota fiscal, emissão de guias e solicitação de inscrição municipal, entre outros”, cita, acrescentando que parte dos procedimentos vem acompanhada de tutoriais.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope, salienta ainda que há uma seção onde o empreendedor poderá encontrar informações sobre linhas de crédito, como o Microcrédito Fácil e o Banco da Mulher Paranaense, além de poder fazer a renegociação do empréstimo e de emitir online a segunda via de boleto. “Também estão disponibilizados na plataforma os cursos oferecidos. É um facilitador, pois tudo o que é preciso está reunido numa única plataforma. Também existe espaço para a interação, pelo qual as pessoas podem encaminhar dúvidas e sugestões”, completa Estrope, lembrando que todas as informações relativas à Sala do Empreendedor, que continua funcionando normalmente na Rua Lapa (ao lado da Prefeitura), também constam na plataforma.

Também estiveram presentes no lançamento da Sala Digital do Empreendedor o consultor do Sebrae, Tiago Cunha, e os vereadores Mauro Bertoli, Tiago Cordeiro e Jossuela Pirelli. Os vereadores enalteceram a iniciativa, afirmando que sala digital é uma ferramenta que irá agilizar e facilitar o atendimento. Também destacaram os recentes prêmios recebidos pela Sala do Empreendedor, como o selo prata na área de atendimento, e também a mesma certificação recebida neste mês pelo Comitê Gestor da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News