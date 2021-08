Da Redação

Apucarana cria plano integrado de segurança patrimonial

Possuindo mais de 200 espaços onde são desenvolvidos os serviços públicos, Apucarana pretende integrar todas as ações de proteção ao patrimônio público. O município criou e colocará em prática nos próximos meses o Plano de Segurança Patrimonial. Além de promover a integração, o objetivo também é ampliar o serviço existente, aliando pessoal, treinamentos e tecnologia.

O assunto foi discutido nesta quinta-feira (19/08) pelo prefeito de Apucarana, Junior da Femac, com o secretário municipal de Gestão Pública, Nicolai Cernescu Junior, e com o superintendente municipal de Trânsito e Segurança, Vilson Laurentino da Silva.

De acordo com o prefeito, atualmente a segurança patrimonial existe através de iniciativas setoriais. “Hoje, há o trabalho desenvolvido pela Prefeitura e pelas autarquias, como as de saúde e de educação. Quanto aos recursos humanos, temos os vigias próprios, equipes terceirizadas e a Guarda Municipal. O nosso objetivo é integrar todo esse trabalho, aliando recursos humanos, tecnologia e conhecimento”, frisa Junior da Femac.

O prefeito ressalta que será um trabalho amplo e complexo, devido ao grande número de prédios municipais existentes. “Somente nas áreas de saúde e da educação, com as escolas e unidades básicas de saúde, são cerca de 90 imóveis. Temos ainda o prédio central da Prefeitura e das secretarias que funcionam em imóveis localizados em várias regiões da cidade, como os da Assistência Social, da Mulher e Assuntos da Família, de Indústria e Comércio, Meio Ambiente, de Agricultura, da Promatur, capela mortuária e pátio de máquinas, entre outros”, cita.

Junior da Femac afirma que diversas estratégias serão desenvolvidas para coibir situações como furtos e vandalismos em espaços públicos. “Vamos estabelecer rotinas para o controle de entrada e saída de pessoas dos prédios e realizar treinamentos com os funcionários. Precisamos zelar por tudo aquilo que Apucarana conseguiu construir em quase oito décadas. Vamos integrar tudo o que existe e ampliar as ações de segurança patrimonial”, reforça.

O plano prevê também a implantação de um Centro Integrado de Monitoramento e Operações. “A intenção, por exemplo, é que estejam disponíveis neste espaço as imagens de câmeras de monitoramento. Atualmente, temos as cerca de 200 da parceria público-privada e pretendemos fazer a integração com as câmeras das escolas, unidades de saúde e outros prédios municipais que possuem esse dispositivo, atingindo cerca de 800 câmeras”, projeta Junior da Femac.