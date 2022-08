Apucarana cria material de divulgação das potencialidades do município

Da Redação

O evento de apresentação do material ainda será agendado

O prefeito Junior da Femac recebeu nesta sexta-feira (19/08) a versão impressa do material de divulgação das potencialidades do município. O mapa, o guia de turismo e os cartões postais, organizados em parceria pelo gabinete e pela Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), serão apresentado oficialmente nos próximos dias no Cine Teatro Fênix, em evento que ainda será agendado.

O material foi repassado ao prefeito por Maria Agar, secretária da Promatur. “Dados no Brasil apontam que o setor de serviços, junto com o de turismo, são os que mais têm contribuído com a geração de renda nesta retomada no pós-pandemia. Neste contexto, Apucarana que já tem a indústria, o comércio e agricultura fortes, também busca fortalecer o turismo”, frisa Junior da Femac.

Para o evento de apresentação, serão convidados representantes do comércio, de hotéis, pousadas, restaurantes e agências de viagem, entre outros. “É um material que nós deixaremos nesses locais e que mostra todas as potencialidades e atrativos, como a riqueza cultural, a religiosidade, as belezas naturais e o potencial econômico de Apucarana”, reforça Junior da Femac.

