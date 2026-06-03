Apucarana corrige distorção histórica e reconhece atendentes de creche como professoras

Vinte e sete profissionais que dedicam suas carreiras à educação das crianças da rede municipal passam a ser reconhecidas oficialmente como professoras em Apucarana.

A medida foi anunciada nesta terça-feira (2/6) pelo prefeito Rodolfo Mota e corrige uma situação histórica vivida por servidoras que atuavam nos CMEIs, fortalecendo a valorização dos profissionais da Educação Infantil e a qualidade do atendimento oferecido às famílias.

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O prefeito destacou que a decisão atende uma reivindicação antiga das servidoras e representa um ato de reconhecimento a quem ajudou a construir a história da Educação Infantil no município.

“Era uma demanda antiga dessas profissionais. Muitas delas dedicaram décadas de suas vidas aos nossos CMEIs, contribuindo diretamente para a formação das nossas crianças. Hoje estamos corrigindo uma situação que precisava ser enfrentada e reconhecendo oficialmente aquilo que elas já exerciam com competência e compromisso: o papel de professoras”, afirmou.

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As servidoras beneficiadas ingressaram no serviço público como Atendentes de Creche e, ao longo da carreira, concluíram a formação exigida para o magistério. Com o enquadramento funcional, passam a integrar oficialmente a carreira de Professora de Educação Infantil, no nível inicial MA-1 da tabela de vencimentos do magistério municipal.

A iniciativa foi encaminhada pela Prefeitura à Câmara Municipal e aprovada por unanimidade pelos vereadores, consolidando uma conquista aguardada há anos pelas profissionais da rede.

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O fortalecimento da Educação Infantil também inclui a ampliação das equipes pedagógicas. Durante o anúncio, a Prefeitura confirmou a convocação de mais dez professoras aprovadas em concurso público, que irão atuar nos CMEIs já existentes e no novo CMEI do Jardim Catuaí, que está em fase final de preparação para iniciar as atividades.

Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, ressaltou que a atual gestão tem trabalhado para garantir valorização e participação plena das profissionais da Educação Infantil nas ações da rede municipal.



“Parabéns às nossas servidoras por essa conquista. Nesta gestão, as atendentes de creche nunca foram tratadas de forma diferente das professoras de Educação Infantil. Em anos anteriores, elas ficavam de fora de ações importantes, como as formações continuadas. Nós fizemos questão de incluí-las, porque elas também estão diariamente em sala de aula, contribuindo para o desenvolvimento dos nossos alunos”, afirmou.

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Representando as servidoras beneficiadas, Maria Aparecida Bernardo Martins, do CMEI Maria de Nazaré, celebrou o reconhecimento após mais de duas décadas de atuação na rede municipal.

“A gente se sente valorizada. É o reconhecimento do nosso trabalho e dos estudos que realizamos ao longo da carreira. Agora, realmente somos professoras. Sempre amei o que faço e sempre procurei dar o meu melhor pelas crianças. Receber esse reconhecimento é motivo de muita alegria”, declarou.