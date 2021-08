Da Redação

Apucarana convoca novos servidores para atuar na Saúde

A Prefeitura de Apucarana anunciou nesta quarta-feira (18), a convocação de dezesseis novos servidores, aprovados em concurso público, para assumirem vagas em diversas funções.

O anúncio foi feito pelo prefeito Junior da Femac, após assinar o decreto de convocação, para posterior nomeação dos novos servidores públicos municipais.

Segundo prefeito, a partir de agora, o Procurador Geral do Município, Ezílio Manchini, irá agilizar o processo junto com a superintendência de recursos humanos.

Conforme justificou o prefeito Junior da Femac, a convocação de novos servidores concursados (efetivos) se tornou necessária para o preenchimento de cargos, visando atender a demanda de serviços em algumas áreas. “Tivemos casos de falecimento de servidores, de aposentadoria e ainda de exonerações, e agora é preciso restabelecer as funções para cumprimento do serviços no dia a dia da saúde pública”, explicou.

Os novos convocados vão ocupar vagas de motorista (1), enfermeiro (2), técnicos de enfermagem (6), assistentes administrativos (2) e agentes comunitários de saúde (5).