Da Redação

Apucarana contrata novos servidores para os CMEIs

Por meio da Autarquia Municipal de Educação, a Prefeitura de Apucarana está contratando novos profissionais para recompor o quadro de servidores efetivos dos centros infantis (CMEIs) e escolas da sua rede. Desde o início do mês de agosto, três editais foram publicados no diário oficial, convocando 17 auxiliares de serviços gerais e 1 assistente administrativo, todos aprovados em concurso público.

continua após publicidade .

“Os novos profissionais devem substituir servidores que se aposentaram, faleceram ou foram exonerados no último ano. Com a retomada das aulas presenciais, as equipes das unidades de ensino precisam estar completas,” explicou o prefeito Junior da Femac.

Segundo a secretária de educação Marli Fernandes, 13 dos 17 auxiliares de serviços gerais convocados demonstraram interesse em assumir as vagas. “A nossa meta é contratar um total de 16 auxiliares de serviços gerais. Os novos profissionais devem apresentar a documentação exigida e passar por exame médico admissional até o final deste mês. Eles vão iniciar o trabalho nos CMEIs e Escolas entre os dias primeiro e seis de setembro,” adiantou.

continua após publicidade .

A Autarquia Municipal de Educação ainda está com processo seletivo aberto para a contratação de estagiários, que poderão atuar como auxiliares dos professores regentes e monitores nos ônibus do transporte escolar. O público-alvo são os estudantes, com mais de dezesseis anos de idade, que estejam regularmente matriculados em cursos superiores de licenciatura.

Os interessados em participar do processo seletivo de estagiários devem comparecer à sede da Autarquia Municipal de Educação para preencher a ficha de inscrição. O endereço é Avenida Jaboti, 195, na Vila Santo Ignácio II – ao lado do Senac-Apucarana. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.