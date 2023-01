Da Redação

Apucarana contrata instrutores de oficinas para Secretaria da Cultura

O prefeito Junior da Femac autorizou nesta terça-feira (24) a abertura de licitação visando à contratação (chamamento público) de empresas para ministrar oficinas na Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur). O objetivo é contratar instrutores nas modalidades de “literatura e criação literária”; “culturas estrangeiras (inglês, espanhol, francês, japonês, italiano e alemão)”, artes visuais; e de projetos e produção cultural.

De acordo com a secretária da Promatur, Maria Agar, as oficinas dessas 9 modalidades já foram ofertadas pelo município e ministradas por voluntários no espaço da biblioteca municipal.

“Temos muitos pedidos para voltar a realizar essas oficinas e agora vamos contratar os profissionais. As aulas passam a ser realizadas na Casa da Cultura que funciona no prédio do Cine Teatro Fênix. É mais um investimento da gestão municipal voltada à qualificação dos apucaranenses”, informa Maria Agar.

