Apucarana contrata 137 professores e servidores

O prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes recepcionaram, no final da tarde de hoje (15), no Cine Teatro Fênix, os 137 profissionais que estão sendo contratados para reforçar as equipes dos 23 centros infantis e 35 escolas da rede municipal de Apucarana. Todos foram aprovados previamente em concurso público.

De acordo com a secretária de educação Marli Fernandes, o grupo de novos profissionais inclui 92 professores, 32 assistentes infantis, 7 auxiliares de serviços gerais e 6 assistentes administrativos.

“Devido à lei complementar federal nº 173/2020, que proibiu os órgãos públicos de aumentarem suas despesas durante o período de pandemia, nós fizemos apenas admissões pontuais de servidores nos últimos dois anos. As convocações atuais vão suprir a nossa demanda por recursos humanos,” explicou a secretária.

A vigência da lei nº 173/2020 expirou em 31 de dezembro de 2021. Desde então, a Autarquia Municipal de Educação já publicou treze editais de convocação de aprovados em concurso público.

No discurso de boas-vindas, o prefeito Junior da Femac destacou o seu apreço pelos profissionais da educação e pediu o comprometimento dos novos servidores com a formação dos mais de doze mil alunos matriculados na rede municipal de Apucarana.

“É importante vocês compreendam que nós estamos confiando o nosso bem mais precioso – as nossas crianças – em suas mãos. Vocês serão responsáveis por formar as futuras gerações que comandarão a cidade. Cada um pode a fazer a diferença no seu local de trabalho. Desejo que tenham muito sucesso nesta jornada,” disse o prefeito.

Durante o ato no Cine Teatro Fênix, os novos profissionais assinaram os seus termos de posse e exercício do cargo. Eles também receberam os uniformes (jalecos) que deverão utilizar no desenvolvimento das suas atividades junto aos centros infantis e escolas.