Apucarana continua com obras na Rua Bandeirantes

Uma empreiteira contratada pela prefeitura iniciou nesta segunda-feira (22), a recomposição asfáltica junto a um trecho de 200 metros lineares da Rua Bandeirantes, em Apucarana. O serviço faz parte de uma intervenção viária que está viabilizando o alargamento da via entre as ruas Osório Ribas de Paula e Talita Bresolin, nas imediações do Cemitério Municipal da Saudade, que passará dos atuais 6 metros para 9 metros de largura.

Com exceção do pavimento, todas as demais etapas do projeto são executadas por operários e maquinários do próprio município. “Além de ampliar a mobilidade urbana nesta região, que é um eixo que teve significativo crescimento comercial nos últimos anos, a obra possibilitará a criação de cerca de 40 vagas de estacionamento”, comenta o prefeito Júnior da Femac.

As novas vagas serão implantadas no formato perpendicular, popularmente conhecidas como “espinha de peixe”. “Os novos estacionamentos irão ajudar de forma direta aos pacientes renais que utilizam as clínicas neste local, uma vez que algumas vagas serão de uso exclusivo de pacientes em tratamento na Clínica do Rim de Apucarana”, explica Helligtonn Gomes Martins (Tom), superintendente municipal de Serviços Públicos.

Conforme ele, dentro do cronograma já foram executadas a construção de todas as rampas de acessibilidade, o meio-fio e concretado grande parte do passeio previsto. “Nossa equipe também já realizou o plantio de mudas de cerejeiras-ornamentais em um lado da via e, em breve, também será executada uma modernização de toda a iluminação pública neste trecho, a pedido do prefeito Júnior da Femac”, esclarece Tom.

A partir da execução da capa asfáltica, a obra entra na reta final. “Ainda nesta terça-feira devemos dar prosseguimento aos trabalhos de concretagem do passeio e ao plantio de árvores. Com a conclusão do asfalto, o Departamento de Trânsito do Idepplan também deve, ainda nesta semana, dar início à pintura da sinalização horizontal, instalação da sinalização vertical e demarcação das vagas de estacionamento”, afirma o superintendente.

