Apucarana conta com 160 produtos certificados pelo SIM

Garantia de sanidade e procedência, o selo de inspeção municipal (SIM) concedido pela Prefeitura de Apucarana para produtos de origem animal já abrange 160 produtos. Ao todo, são 32 estabelecimentos credenciados que comercializam leite, queijos e derivados, mel, peixes, linguiça, carne moída, carnes temperadas, embutidos e charques.

Vigente desde o ano de 2016, o prefeito Júnior da Femac observa que a certificação teve avanços importantes desde 2019, quando – com aval da Câmara de Vereadores – foram aprovadas novas regras, simplificando os processos administrativos para sua obtenção. Segundo dados da Secretaria Municipal da Agricultura, que coordena o serviço de inspeção, com a nova regulamentação o SIM passou dos então 16 estabelecimentos credenciados e 29 produtos certificados, para os atuais 32 estabelecimentos e 160 produtos certificados. “As novas diretrizes, com alterações que simplificaram a burocracia e mantiveram as mesmas exigências sanitárias, alavancaram a legalização de atividades até então exercidas na clandestinidade. Com isso, praticamente todos os estabelecimentos que aderiram ao selo prosperaram, gerando ainda mais riquezas e empregos em Apucarana”, observa o prefeito.

A coordenadora do SIM, médica veterinária Thaísa Soethe diz que o selo é garantia de expansão de mercado. “A regularização abre novo campo de oportunidades, pois o consumidor passa a olhar o produto com total confiabilidade. O produtor deixa de atuar de forma clandestina e passa a ter 130 mil clientes potenciais, que é a população de Apucarana. Temos vários exemplos positivos onde, pela condição de possuir o selo SIM, a pessoa passou até a ser fornecedora de quem até então era concorrente”, revela a coordenadora, citando um caso específico de sucesso. “Temos um “case” de grande sucesso. Um empreendedor da Barra Funda que começou um pequeno negócio no ramo de torresmo. Após obter o SIM e ganhar o mercado em toda a cidade, buscou o SIP (Serviço de Inspeção do Paraná) e hoje comercializa em todo o Estado”, enaltece Thaísa.

O casal Bruna Cilenti e Thalles Henrique Cilenti, proprietários da marca Brasa, conta que está satisfeito com a certificação dos seus produtos pelo Selo de Inspeção Municipal (SIM). “Nossa certificação já tem alguns anos e isso contribuiu muito para aumentar nossa clientela, por meio da certificação que atesta a qualidade do produto”, afirma a comerciante Bruna Cilenti. O esposo, Thalles Cilenti, complementa frisando que investiram na estrutura e equipamentos, além de atender todas as exigências legais previstas na lei municipal. “Trabalhamos com a produção de linguiças e espetinhos de carnes suína, bovina, ovina e de frango, fazendo os cortes, temperando, embalando a vácuo e congelando os produtos para venda”, explica.

O secretário Municipal da Agricultura, Gerson Canuto, lembra que o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) enquadra produtores rurais, bem como açougues, mercados, supermercados e hipermercados que manipulam e fracionam produtos de origem animal. “A presença do selo garante ao consumidor a procedência e que os alimentos de origem animal produzidos no município estão sendo manipulados, embalados, transportados e comercializados dentro de regras técnicas e sanitárias”, reforça o secretário. Além das instalações do estabelecimento, todo o processo produtivo tem a supervisão periódica por parte de médicos veterinários da prefeitura. “No caso dos produtos de origem animal, a equipe também acompanha o abate”, relata Canuto.

Trabalho de fiscalização exige regularização junto ao SIM

Na avaliação da coordenadora municipal do SIM, Thaisa Soethe, a partir da fiscalização municipal os produtores estão mais conscientes de sua responsabilidade. “Há o caso de um empreendimento de cidade vizinha que produz queijo e comercializada de forma ilegal em Apucarana. Diante da reiterada fiscalização, que o impedia de atuar na cidade, ele buscou a regularização, arrendando uma propriedade no município e estruturando um local adequado de fabricação do produto, obtendo o SIM”, relata a coordenadora municipal, pontuando que não fosse o advento da Covid-19, o número de estabelecimentos certificados pelo SIM poderia ser maior. “Infelizmente, alguns pequenos estabelecimentos que possuíam a certificação paralisaram as atividades devido à pandemia”, lamenta Thaísa Soethe, coordenadora do SIM. Em contrapartida, o programa tem pedidos de credenciamento em andamento, como de um frigorífico de peixes.

Denúncias – A população pode denunciar a oferta de produtos de origem animal sem o selo de inspeção municipal, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, pelo telefone 3308-1435, na Secretaria da Agricultura.

