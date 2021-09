Apucarana consegue resultados positivos em jogos

Da Redação

Com partidas nos municípios de Jandaia do Sul e Florestópolis, teve sequência neste final de semana a fase regional dos 33º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s) e dos 63º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), com Apucarana conseguindo resultados positivos nas modalidades de futsal, em três categorias, e no handebol masculino. Foi à segunda rodada pelas duas competições, que são promovidas pela Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que o município vem se apresentando muito bem nas duas competições. “Foi um final de semana com bons resultados nos JOJUP´s e nos JAP´s, com destaque para o nosso futsal e o handebol. São equipes que estão mostrando as suas forças e que vão brigar pelo lugar mais alto do pódio. Esse trabalho que vem sendo desenvolvido no esporte tem o total apoio do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

No sábado nos JOJUP´s, aconteceram confrontos em Jandaia do Sul. Pela modalidade de voleibol feminino, a equipe de Apucarana perdeu para Centenário do Sul por 2 sets a 1. Pelo futsal masculino, Apucarana derrotou Pitangueiras pelo placar de 6 a 0, com gols de João Marcos (3), Gustavo, Pablo e Mateus. Foi a segunda vitória de Apucarana, que lidera o Grupo D, com 6 pontos.

continua após publicidade .

No domingo aconteceram as partidas dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), com três vitórias apucaranenses.

No futsal masculino, no Ginásio de Esportes Professor Osmar Panício, o time de Apucarana goleou Pitangueiras por 11 a 2, com gols de Deninho (3), Denilton (2), Lucas (2), Gabriel Carioca, Mateus Cabo, Danilo e Pelé. A equipe apucaranense está na liderança do Grupo B com 6 pontos, ao lado de Cafeara.

Também em Jandaia do Sul, mas no Ginásio de Esportes Eduardo Vida Leal, pelo futsal feminino, Apucarana venceu Ibiporã por 6 a 2, com gols de Erica (2), Giovana, Thainara, Bruna e Emily. Foi a estreia apucaranense na competição.

Já na quadra de esportes da Vila Jabur, em Florestópolis, pelo handebol masculino, Apucarana conquistou a segunda vitória nos JAP´s ao bater Ibiporã pelo marcador de 31 a 18. As equipes de Apucarana e Prado Ferreira lideram a competição.