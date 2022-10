Apucarana conquista título no futebol suíço dos JAVI's

Da Redação

A equipe sub-55 de Apucarana conquistou título de futebol suíço na 33ª edição dos JAVI's

A equipe sub-55 de Apucarana conquistou nessa terça-feira (25), no campo do Clube 21, em Ivaiporã, o título da modalidade de futebol suíço na 33ª edição dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI's), competição que foi iniciada na última sexta-feira. Na final, o time apucaranense empatou por um gol com Pitanga no tempo normal, vencendo na decisão por pênaltis pelo placar de 9 a 8.

No tempo normal, o meio-campista Edsinho marcou para Apucarana, enquanto o lateral-direito Marcos Aurélio empatou para Pitanga. Os gols foram assinalados na etapa complementar.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, acompanhou a decisão. “Os nossos jogadores mereceram ficar com a taça, estão de parabéns pela conquista invicta nos JAVI's, marcando 23 gols e sofrendo apenas um. Foi o nosso primeiro título na competição e que venha mais nos próximos dias em outras modalidades, com os atletas contando com o apoio do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.

Na primeira fase do futebol suíço, Apucarana venceu Ariranha do Ivaí por 17 a 0 e Jardim Alegre por 4 a 0, enquanto na fase semifinal derrotou Ivaiporã por 1 a 0. O time de Ivaiporã terminou em terceiro lugar e Jardim Alegre obteve a quarta colocação.

Com o comando do técnico Emerson Tejada, a equipe de Apucarana foi campeã com os atletas Ademir, Valdir Tavares, Carlos Volante, Cloves, Lira, Carlos César Grilo, Edsinho, Edson, Alemão, Pontin, João Carlos, Sérgio Barreto e Mirandinha.

Também disputaram o futebol suíço sub-55 na 33ª edição dos JAVI´s as equipes de Arapuã, Lunardelli, Borrazópolis, Marilândia do Sul, Godoy Moreira e Rio Bom.

