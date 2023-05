Apucarana conquista título na fase regional do 3º Paraná Bom de Bola

A equipe de futebol de Apucarana conquistou nesse domingo (28/05), no Estádio Hermínio Vinholi, em Jandaia do Sul, o título da categoria master 50+ na 3ª edição do Paraná Bom de Bola ao derrotar o time de Arapongas pelo placar de 4 a 0, com dois gols de Celsinho, um de Adão e outro de Edsinho. A competição é promovida pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado e apoio da Prefeitura de Jandaia do Sul.

Com a conquista, a equipe de Apucarana, treinada por Emerson Tejada, carimbou o passaporte para a macrorregional, que acontecerá de 27 a 30 de julho no município de Marilândia do Sul.

Para chegar à decisão da fase regional do Bom de Bola, os apucaranenses venceram nesse sábado (27/05) a agremiação de Centenário do Sul por 1 a 0, com gol do meio-campista Daia. O jogo também foi disputado no “Hermínio Vinholi”.

“Nas duas edições anteriores chegamos perto do troféu de campeão e batemos na trave, mas nesse domingo o título veio de forma merecida, pois vencemos um grande adversário. Agora é fazer alguns amistosos e chegar forte na macrorregional em Marilândia do Sul”, destaca o técnico Tejada.

Na primeira edição do Bom de Bola, realizada em 2021 em Porecatu, a equipe de Apucarana foi vice-campeã perdendo a final para Florestópolis. Já no ano passado em Cambira, o time apucaranense terminou a competição com a medalha de bronze derrotando Rolândia.

“Os nossos experientes atletas estão de parabéns pela conquista em Jandaia do Sul, com a equipe conseguindo uma vitória maiúscula sobre Arapongas. Acredito no potencial do time para fazer uma boa campanha na macrorregional e chegar até a fase final da disputa, com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

Foram campeões os jogadores Martinho, Clodoaldo Ribas, Marcelo Guasti, Like, Marquinhos Cavalo, Carlão, Agnaldo, Edson Vicente, Edsinho, Garça, Edmárcio, Molina, Carlinhos Silva, Daia, Canezin, Adão, Júlio, Carlinhos, Cloves e Celsinho.

Na categoria sub-21, a equipe de Apucarana terminou a competição regional em segundo lugar perdendo na final por 1 a 0 para Florestópolis. O jogo ocorreu nesse domingo (28/05) no Estádio Perseu Pugliese, no distrito de São José, em Jandaia do Sul.

