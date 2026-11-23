





A Prefeitura de Apucarana (PR) conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) concedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23) pelo prefeito, Rodolfo Mota, durante coletiva de imprensa. A honraria coloca a cidade em um grupo restrito, já que apenas 28 dos 399 municípios paranaenses alcançaram este nível de maturidade administrativa. Entre os municípios de médio porte, que possuem de 100 a 300 mil habitantes, Apucarana figurou na quinta colocação do estado. A avaliação do órgão de controle afere, de maneira rigorosa, a disponibilidade e a qualidade das informações prestadas à população nos portais oficiais, englobando desde processos licitatórios e compras públicas até a organização das filas da saúde.

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O prefeito ressalta a complexidade da certificação e credita a manutenção do selo ao trabalho técnico dos servidores de carreira, auditores e secretários. Ele reforça que a validação parte de um órgão externo e independente, o que atesta a seriedade da gestão. "Não é fácil chegar nesse nível de qualidade de informações prestadas à população. É muito exigente a maneira como o Tribunal de Contas faz essa apuração de cada gasto e investimento", afirma o prefeito. "Isso serve para provar à população não o que o prefeito acha sobre o trabalho, mas, sobretudo, o que o Tribunal de Contas do Paraná está dizendo", completa.





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Foto: Cindy Santos Foto: Cindy Santos

Para o secretário municipal da Fazenda, Rogério Ribeiro, embora a certificação seja um reconhecimento interno, a maior vantagem é direcionada ao cidadão, que ganha poder de fiscalização. Ele destaca que a publicidade dos atos administrativos permite o acompanhamento contínuo por parte do Ministério Público, da Câmara de Vereadores e de qualquer munícipe.

"O principal benefício é para a sociedade, que sabe que o município tem todas as suas informações disponíveis no portal. Para o cidadão cobrar, ele tem que ter a informação, não basta tirar a foto de um buraco e ficar gritando nas redes sociais", explica Ribeiro. O secretário acrescenta que a prefeitura fornece os dados de forma ampla para que as pessoas saibam onde e como o recurso está sendo aplicado, possibilitando assim "um questionamento e uma cobrança com mais qualidade", destaca.

SELO

O Selo Diamante é o nível máximo de certificação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e aplicado no Paraná pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) por meio do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP).

