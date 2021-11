Da Redação

Apucarana conquista seis selos no “Sesi ODS 2021”

Na premiação Sesi ODS 2021, a Prefeitura de Apucarana foi um dos destaques. A iniciativa reconhece governos, indústrias, empresas, instituições de ensino e organizações da sociedade civil que trabalham em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ao todo foram seis “selos” obtidos na categoria “Poder Público”, sendo dois por programas da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), dois pela Autarquia Municipal de Educação (AME), um pela Secretaria de Meio Ambiente e outro pela Secretaria da Mulher e Assuntos da Família/Guarda Civil Municipal (GCM).

As certificações foram comemoradas pelo prefeito Júnior da Femac. “Em Apucarana trouxemos a aplicação dos ODS para dentro da administração pública e é gratificante obtermos mais este reconhecimento, que ratifica a nossa gestão como comprometida em atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável”, destaca o prefeito Júnior da Femac.

Os 17 ODS foram definidos em 2015 quando líderes mundiais reuniram-se na Organização das Nações Unidas (ONU) e desenvolveram metas e planos de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir paz e prosperidade para todos. “Esta lista de tarefas objetiva que, até 2030, sejamos a primeira geração a erradicar a pobreza extrema, além de proteger o planeta de efeitos adversos da mudança climática”, contextualiza o prefeito.

As iniciativas de Apucarana que obtiveram destaca na premiação com a concessão do Selo Sesi ODS 2021 foram, pela AMS, os programas Horta Acolher e Mais Vida Animal. “A primeira envolve a implementação da prática de horta comunitária junto às UBS’s, constituindo uma atividade terapêutica referente à Saúde Mental. Já o segundo programa atende a animais tutelados por famílias em vulnerabilidade social e protetores independentes, com cuidados veterinários, castração e ração”, explica Emídio Bachiega, secretário Municipal de Saúde.

Pela Educação, foram reconhecidas as iniciativas de ensino remoto em tempos de pandemia que, acolhendo diferenças e vulnerabilidades, garantiu diretos de aprendizagem a mais de 12 mil alunos dos 24 centros de educação infantil (CMEI) e 35 escolas municipais, e o programa de nutrição, que durante a pandemia garantiu a segurança alimentar e nutricional aos alunos e também renda à produtores agrofamiliares através da manutenção da aquisição dos produtos rurais. “As cestas que foram repassadas foram de grande importância para as famílias com baixo ou nenhum poder aquisitivo, beneficiando mensalmente a cerca de 11,7 mil alunos da rede”, relata professora Marli Fernandes, secretária Municipal da Educação.

Pela administração direta, um dos selos foi conquistado pelo Programa Apucarana Mais Verde, da Secretaria de Meio Ambiente. “Apresentamos a destinação de resíduos sólidos que proporciona, sem custo à população e empresários, a logística reversa de pneus e resíduos têxteis, recolhimento de móveis, eletrodomésticos e outros inservíveis domésticos, do apoio à reciclagem através da coleta seletiva através da cooperativa Cocap, a instituição da Feira Verde, em fase de implantação, onde a população vai poder trocar material reciclável por legumes, frutas e verduras, enfim, ações ambientais de grande impacto social idealizadas e implementadas graças à visão do prefeito Júnior da Femac”, pontuou Gentil Pereira, secretário Municipal de Meio Ambiente.

Por fim, o sexto Selo Sesi ODS 2021 foi obtido pelos programas Patrulha Maria da Penha e Botão do Pânico, operacionalizados em parceria pela Secretaria da Mulher e Assuntos da Família e Guarda Civil Municipal (GCM). A secretária Denise Canesin lembra que Apucarana foi uma das primeiras cidades paranaenses a implantar o botão do pânico, dispositivo de segurança preventiva fornecido às mulheres que têm medidas protetivas de urgência, sendo uma parceria entre a Prefeitura, por meio do Centro de Atendimento à Mulher (CAM), braço da secretaria da Mulher, da Guarda Municipal com a Patrulha Maria da Penha, do Poder Judiciário e da Delegacia da Mulher. “A conquista deste selo é um reconhecimento que agradeço em nome de todas as mulheres beneficiadas”, concluiu Denise.