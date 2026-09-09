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ESPORTE

Apucarana conquista quinto lugar geral feminino no Paranaense de Atletismo Sub-16

Na competição, que aconteceu em Londrina neste final de semana

Escrito por Da Redação
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Apucarana conquista quinto lugar geral feminino no Paranaense de Atletismo Sub-16
Autor A delegação apucaranense teve como destaque a conquista do quinto lugar na classificação geral feminina - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A equipe de atletismo da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana participou, neste final de semana, em Londrina, do Campeonato Paranaense Loterias Caixa de Atletismo Sub-16. A delegação apucaranense teve como destaque a conquista do quinto lugar na classificação geral feminina, além de importantes resultados individuais e nos revezamentos. A delegação apucaranense teve como treinador o professor Luiz Henrique Pereira, o Luizinho, enquanto o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, foi responsável pela chefia da delegação.

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O prefeito Rodolfo Mota frisa que, a cada participação em competições estaduais, os resultados das equipes reforçam o trabalho de formação desenvolvido pela Secretaria de Esportes de Apucarana, que vem dando oportunidade para jovens atletas disputarem competições de alto nível e representarem o município em diferentes provas do atletismo. “Esses resultados mostram que Apucarana tem uma nova geração com muito talento e que está encontrando oportunidades para crescer através do esporte. A Prefeitura tem garantido o apoio técnico e logístico para que nossos atletas possam participar das competições fora da cidade, mas também avançamos na criação de políticas permanentes de incentivo. Um exemplo é o Bolsa Atleta Municipal, que concede bolsas mensais para ajudar nossos jovens talentos a investir em materiais, uniformes, equipamentos e outros itens necessários para cada modalidade”, afirma o prefeito.

O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, reforça que a atual gestão alia investimento no esporte e nas pessoas. “Trabalhamos para criar um ambiente em que nenhum atleta deixe de desenvolver seu potencial por falta de oportunidade. Nossa busca é pela constante criação de condições para que esses jovens possam treinar, competir, evoluir e levar o nome de Apucarana cada vez mais longe”, diz o secretário.

Durante a competição deste final de semana, no feminino Ana Clara Pavesi Pancione dos Santos foi um dos principais destaques da equipe, conquistando duas medalhas de ouro, no salto em distância e no salto em altura. A atleta também integrou a equipe que terminou na terceira colocação no revezamento 4×250 misto.

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Kethellyn Vitória de Lima conquistou duas medalhas de prata, sendo vice-campeã nos 1.000 metros rasos e nos 2.000 metros rasos. Ela também garantiu a terceira colocação no revezamento 4×250 misto.

Já Vitória Fernanda Siqueira Proença terminou na sexta colocação no pentatlo, prova que reúne cinco modalidades: 80 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso, salto em distância e 800 metros rasos.

No masculino, Adryan Gomes da Silva foi vice-campeão no salto em altura. Pedro Henrique Ramos Torres terminou na terceira colocação no revezamento 4×250 misto, foi quinto nos 2.000 metros rasos e sexto nos 1.000 metros rasos.

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João Vitor Neves Bernardo também integrou a equipe terceira colocada no revezamento 4×250 misto. O atleta ficou em sexto lugar nos 300 metros com barreiras e em 11º nos 1.000 metros rasos.

Pedro Henrique Rodrigues Bosso terminou em 10º lugar nos 300 metros com barreiras e em 17º nos 1.000 metros rasos. João Miguel Marques da Silva foi 18º nos 1.000 metros rasos e 20º nos 2.000 metros rasos.

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Nas provas de campo, Fernando de Rezende Mendes ficou em 12º lugar no lançamento do disco e em 13º no arremesso de peso. Luiz Gustavo da Paz Fernandes terminou em 20º no arremesso de peso e em 22º nos 1.000 metros rasos.

No revezamento 4×75 masculino, a equipe de Apucarana terminou na sétima colocação, com Pedro Henrique Rodrigues Bosso, Adryan Gomes da Silva, João Miguel Marques da Silva e João Vitor Neves Bernardo.

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Atletismo Bolsa Atleta Municipal Campeonato Paranaense Esportes Apucarana jovens atletas resultados esportivos
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