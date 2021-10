Apucarana conquista prédio histórico da Copel

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana incorporou nesta semana, ao patrimônio municipal, o prédio onde funcionou por décadas a primeira usina de geração de energia elétrica do município. Localizado na Avenida Governador Roberto da Silveira, ao lado da estação ferroviária, as instalações de 2,2 mil metros quadrados foram adquiridas pelo município e irão abrigar agora a Secretaria Municipal de Agricultura e duas superintendências do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), sendo os grupos de trabalho responsáveis pela Iluminação Pública e o de Trânsito e Segurança.

O investimento, autorizado por lei pela Câmara Municipal de Vereadores, é na ordem de R$1.530.338,40, que será pago em 36 parcelas fixas de R$42.509,40. A transferência da escritura foi oficializada nesta quarta-feira (13/10), em Curitiba, pelo prefeito Júnior da Femac, em encontro com Laércio Pereira de Jesus, Gerente da Divisão de Administração de Materiais da Distribuição da Copel.

Júnior salienta que tanto a Secretaria da Agricultura, comandada pelo secretário Gerson Canuto, quanto a superintendência de Trânsito e Segurança, sob a coordenação de Vilson Laurentino da Silva, funcionam em imóveis alugados. “Com isso damos continuidade a uma política administrativa importante que é, gradativamente, possibilitar que todas as repartições públicas municipais funcionem em prédios próprios, gerando economia de recursos públicos com o fim do pagamento de aluguéis”, enaltece o prefeito, salientando que a superintendência de Iluminação Pública, sob responsabilidade de Lafayete dos Santos Luz, funciona atualmente no prédio central da prefeitura, junto à sede do Idepplan.

O prefeito garante que, mesmo com a mudança de finalidade do imóvel, as intervenções de adaptação do local às necessidades dos setores municipais vão preservar a arquitetura do local. “Trata-se de um prédio histórico, que abrigou a primeira usina de energia de nosso município – Usina Diesel Hidro Elétrica do Vale do Ivaí. Constituída inicialmente pelos empresários, posteriormente com participação do Governo Estadual e da prefeitura, representa um marco na história da cidade, refletindo aquele momento de empreendedorismo e expansão, muito parecido com o que vivenciamos hoje: Apucarana campeã de emprego e atraindo investimentos. Com a incorporação deste imóvel ao patrimônio municipal, vamos envidar todos os esforços para que seja restaurado e preservado com a finalidade de difundir um pouco de nossa história ”, destaca o prefeito Júnior da Femac.

Com o aval da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), a ocupação do prédio pelas repartições municipais deve ter início já nesta segunda quinzena de outubro. “Mais uma conquista para Apucarana, uma cidade grande cuja prefeitura precisa ter espaço adequado para todos os seus mais diversos departamentos”, reforça o prefeito Júnior da Femac, agradecendo aos vereadores que aprovaram a lei que permitiu a aquisição do imóvel pertencente à Copel e lembrando de setores que, dentro de sua gestão, também já conquistaram sede própria, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que há pouco mais de dois anos está em prédio junto ao Parque Municipal Jaboti e, mais recentemente, a Autarquia Municipal de Educação (AME), que se transferiu para imóvel adquirido ao lado do prédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Apucarana (Senac Apucarana). “Vamos avançando, melhorando Apucarana dia a dia”, concluiu o prefeito Júnior da Femac.