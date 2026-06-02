Apucarana conquista pela 1ª vez a nota A em avaliação do Tesouro Nacional







A Prefeitura de Apucarana recebeu a nota "A" na Capacidade de Pagamento (Capag), uma métrica utilizada peloTesouro Nacional que avalia a saúde fiscal de estados e municípios brasileiros. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) e pelo secretário municipal da Fazenda, Rogério Ribeiro, na tarde desta terça-feira (2).



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De acordo com o Tesouro Nacional, a classificação na Capag varia de "A" (melhor) a "E" (pior). Segundo a prefeitura, a obtenção da nota máxima indica que o município possui excelência na gestão de suas contas, garantindo segurança para honrar compromissos financeiros e viabilidade para a captação de novos recursos.

O prefeito Rodolfo Mota ressaltou que o resultado é fruto de um "trabalho de reestruturação profunda", uma vez que a administração assumiu a prefeitura em um cenário fiscal crítico. "Encontramos uma cidade quebrada. E não é exagero nenhum. Quem diz isso é o Tribunal de Contas, quem diz isso é o Tesouro Nacional, é o balanço da prefeitura, a contabilidade da prefeitura", afirmou o chefe do Executivo.

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Durante a coletiva, o prefeito revelou que a dívida do município, que já ultrapassou a marca de R$ 1,2 bilhão, foi reduzida para R$ 450 milhões em pouco mais de um ano de negociações em Brasília. Outro passivo grave encontrado foi o atraso histórico no recolhimento do INSS dos professores, que gerou uma dívida acumulada de R$ 90 milhões ao longo de uma década. "Nós encontramos as contas da prefeitura sem o dinheiro de recurso livre para pagar os funcionários em janeiro do ano passado", relatou Mota.





Resultado foi apresentado durante coletiva no gabinente - Foto: Gaby Campos Resultado foi apresentado durante coletiva no gabinente - Foto: Gaby Campos





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O ajuste nas contas públicas, segundo o prefeito, foi o pilar fundamental para garantir o funcionamento da máquina pública e a entrega de serviços à população. "Quem não cuida do dinheiro não consegue cuidar das pessoas", enfatizou. Atualmente, conforme Rodolfo Mota, a administração contabiliza 14 obras em andamento, incluindo a construção de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e a reconstrução de espaços públicos, como o Lagoão e o pátio de máquinas, além de oito obras já entregues.

O secretário Rogério Ribeiro destacou a importância desse parâmetro atingido pelo município. "O Capag significa capacidade de pagamento. É uma medição que o Tesouro Nacional do Ministério da Economia faz para avaliar a saúde fiscal dos municípios e dos estados. Ele classifica com notas de A a E. Sendo que A é a melhor, E é a pior. E Apucarana acaba de conquistar pela primeira vez na história a nota A. Então, Apucarana está entre os municípios brasileiros que tem a melhor saúde fiscal dentre esses todos os municípios", explicou.

Além do reconhecimento federal, o município também registrou um salto significativo na avaliação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), por meio do sistema Pro-Gov. Rogério Ribeiro afirma que o município passou de uma nota 2 para 8,75 em uma escala que vai de 1 a 10.