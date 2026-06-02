Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
CAPACIDADE DE PAGAMENTO

Apucarana conquista pela 1ª vez a nota A em avaliação do Tesouro Nacional

Município obteve destaque na Capacidade de Pagamento (Capag), que avalia a saúde fiscal dos municípios

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.06.2026, 16:59:27 Editado em 02.06.2026, 17:38:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

tnonline



A Prefeitura de Apucarana recebeu a nota "A" na Capacidade de Pagamento (Capag), uma métrica utilizada peloTesouro Nacional que avalia a saúde fiscal de estados e municípios brasileiros. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) e pelo secretário municipal da Fazenda, Rogério Ribeiro, na tarde desta terça-feira (2).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana supera 10 mil coletas domiciliares de móveis e inservíveis

De acordo com o Tesouro Nacional, a classificação na Capag varia de "A" (melhor) a "E" (pior). Segundo a prefeitura, a obtenção da nota máxima indica que o município possui excelência na gestão de suas contas, garantindo segurança para honrar compromissos financeiros e viabilidade para a captação de novos recursos.

O prefeito Rodolfo Mota ressaltou que o resultado é fruto de um "trabalho de reestruturação profunda", uma vez que a administração assumiu a prefeitura em um cenário fiscal crítico. "Encontramos uma cidade quebrada. E não é exagero nenhum. Quem diz isso é o Tribunal de Contas, quem diz isso é o Tesouro Nacional, é o balanço da prefeitura, a contabilidade da prefeitura", afirmou o chefe do Executivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a coletiva, o prefeito revelou que a dívida do município, que já ultrapassou a marca de R$ 1,2 bilhão, foi reduzida para R$ 450 milhões em pouco mais de um ano de negociações em Brasília. Outro passivo grave encontrado foi o atraso histórico no recolhimento do INSS dos professores, que gerou uma dívida acumulada de R$ 90 milhões ao longo de uma década. "Nós encontramos as contas da prefeitura sem o dinheiro de recurso livre para pagar os funcionários em janeiro do ano passado", relatou Mota.


Apucarana conquista pela 1ª vez a nota A em avaliação do Tesouro Nacional
AutorResultado foi apresentado durante coletiva no gabinente - Foto: Gaby Campos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ajuste nas contas públicas, segundo o prefeito, foi o pilar fundamental para garantir o funcionamento da máquina pública e a entrega de serviços à população. "Quem não cuida do dinheiro não consegue cuidar das pessoas", enfatizou. Atualmente, conforme Rodolfo Mota, a administração contabiliza 14 obras em andamento, incluindo a construção de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e a reconstrução de espaços públicos, como o Lagoão e o pátio de máquinas, além de oito obras já entregues.

O secretário Rogério Ribeiro destacou a importância desse parâmetro atingido pelo município. "O Capag significa capacidade de pagamento. É uma medição que o Tesouro Nacional do Ministério da Economia faz para avaliar a saúde fiscal dos municípios e dos estados. Ele classifica com notas de A a E. Sendo que A é a melhor, E é a pior. E Apucarana acaba de conquistar pela primeira vez na história a nota A. Então, Apucarana está entre os municípios brasileiros que tem a melhor saúde fiscal dentre esses todos os municípios", explicou.

Além do reconhecimento federal, o município também registrou um salto significativo na avaliação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), por meio do sistema Pro-Gov. Rogério Ribeiro afirma que o município passou de uma nota 2 para 8,75 em uma escala que vai de 1 a 10.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Capacidade de Pagamento dívida municipal Gestão Pública saúde fiscal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV